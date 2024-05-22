Социофобия у кошек: о чем говорит боязнь у питомца собственного хозяина

Эксперты ответили, почему кошки боятся людей

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Как уличные, так и домашние животные могут испытывать страх перед незнакомыми людьми. Причины такой настороженности могут быть схожими в обоих случаях.

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Почему кошка боится людей

Отсутствие должного опыта

Если котенок долгое время контактирует только с другими кошками, человек может казаться ему угрожающим и опасным. Котята, рожденные на улице, обычно не доверяют людям. Но даже кошки, рожденные в домашних условиях, могут бояться людей, если в их раннем возрасте никто, кроме владельца, с ними не контактировал.

Негативный опыт

Эксперты утверждают, что даже случайный негативный опыт может вызвать настороженность у кошки по отношению к людям. Если человек случайно наступил на животное, ударил его дверью или иным образом причинил дискомфорт, это может ухудшить отношение кошки к людям. Ситуация усугубляется, если владелец регулярно становится причиной болезненного опыта.

Отсутствие привычки

Если кошка долгое время жила без гостей, новые люди могут казаться ей пугающими. Однако со временем страх обычно проходит.

"Страшные" гости

Незнакомый человек сам по себе может казаться кошке пугающим. Если он также производит громкие звуки, страх животного усиливается.