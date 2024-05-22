Опытные кошатники ставят рядом с кроватью бутылку с водой: в чем секрет

Эксперты назвали связь бутылки воды и кошки

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — удивительные существа, которых люди обожают. Однако, время от времени они могут проявлять некоторые вредные привычки или мешать своим хозяевам. Не стоит злиться на них за это, ведь можно попробовать отучить их от такого поведения.

Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Например, бывает так, что кошка ночью предпочитает не спать на своей лежанке, а забирается к человеку в кровать. Такое поведение может вызывать дискомфорт: кто-то может опасаться случайно разбудить питомца, перевернувшись на другой бок.

В результате владелец не может выспаться, чувствует себя усталым и разбитым. Если такое поведение кошки мешает отдыху, следует предпринять меры.

Важно понимать, что питомец ложится в постель к человеку не только из-за любви, но и из-за желания быть ближе к нему и наслаждаться его теплом. Чтобы отучить кошку спать в вашей постели, рядом с кроватью можно поставить ее лежанку. Важно, чтобы она была удобной и теплой. А с собой в кровать можно взять бутылку с холодной водой.

Когда кошка в следующий раз заберется в постель, можно положить бутылку поближе к ней. Это не понравится животному, и она, вероятно, найдет более подходящее место для сна.