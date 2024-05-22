Ваша кошка может быть старше всех в семье: формула подсчета кошачьего возраста

Эксперты рассказали, как подсчитать возраст кошки

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Рассчитать возраст кошки по человеческим меркам не представляет сложности.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Учитывая, что месячному котенку соответствует примерно 6 месяцев человеческого возраста, трехмесячному — уже 2 года, шестимесячному — 14 лет, годовалому — 18, двухлетнему — 25, а трехлетнему — 30.

После трех лет кошачий возраст переводится в человеческий по следующей формуле: необходимо от возраста кошки отнять 2, затем полученное число умножить на 4 и добавить 24.

Допустим, вашей кошке 7 лет. Отнимаем 2, получаем 5, умножаем на 4, получаем 20, прибавляем 24, и получаем 44. Проходя второй десяток, кошка уже считается пожилой.

Естественно, эти цифры условны и могут изменяться в зависимости от породы, генетики и состояния здоровья кошки.

Породистые кошки часто живут короче, чем беспородные, но существуют и породы, характеризующиеся долголетием: сиамская, рэгдолл, бенгальская, мейн-кун, русская голубая, бирманская. Представители этих пород обычно живут 20-23 года.

Если вы нашли кошку на улице или взяли ее из приюта и хотите узнать ее возраст, обратитесь к ветеринару, который сможет определить возраст по состоянию зубов.