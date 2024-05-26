Ваш питомец считает вас семьёй: узнайте три способа, как это определить

Как понять, что кошка по-настоящему привязалась к хозяину: 3 признака

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Принято считать, что кошки не способны на эмоциональную привязанность и преданность. Распространённое мнение гласит, что эти питомцы не могут по-настоящему любить своих хозяев, считая их лишь своей "прислугой". Однако это заблуждение. На самом деле, кошки вполне способны привязаться к людям. Причём эта способность у них развита не хуже, чем у собак.

Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Существует как минимум три признака, свидетельствующих о том, что кошка полюбила своего хозяина.

"Массаж" лапками

Если кошка часто топчет лапками человека, значит, она чувствует себя рядом с ним в полной безопасности. Если вы замечаете такое поведение, радуйтесь! Это говорит о том, что питомец считает вас "родственником".

Вылизывание

Кошка не будет вылизывать человека, которого не считает членом своей "семьи". Поэтому если питомец лижет вашу руку или ногу, это хороший знак.

"Преследование"

Когда кошка следует за хозяином из комнаты в комнату, это явный признак доверия и привязанности.