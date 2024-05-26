Этот простой трюк избавит вашу мебель от кошачьих лап за считанные минуты

Как отучить кошку ходить по мебели: самый простой и безопасный способ

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Находясь в квартире, кошки часто стремятся оказаться как можно выше, запрыгивая на мебель. Однако многим хозяевам это не нравится, ведь питомцы постоянно ходят по кроватям и диванам.

Фото: flickr. com by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Прогонять кота не хочется, да и бессмысленно: рано или поздно он снова окажется на мебели. Однако есть способ сделать так, чтобы питомец сам не захотел появляться в этих местах.

Достаточно опрыскать мебель одним самостоятельно приготовленным средством, и проблема будет решена.

Как приготовить средство:

Возьмите пустую пластиковую бутылку и наполните её водой примерно на 75%. Добавьте пару капель средства для мытья посуды. Влейте по 10 капель эфирного масла лимона и эвкалипта. Тщательно перемешайте содержимое и наденьте на бутылку распылитель. Опрыскайте мебель получившейся смесью. В итоге диван и кровать будут источать приятный запах, который нравится человеку, но отпугивает кошку.

Таким образом, пушистый четвероногий друг не захочет даже приближаться к мебели.