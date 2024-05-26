Этот простой трюк избавит вашу мебель от кошачьих лап за считанные минуты

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Как отучить кошку ходить по мебели: самый простой и безопасный способ

1:07
Зоосфера » Кошки

Находясь в квартире, кошки часто стремятся оказаться как можно выше, запрыгивая на мебель. Однако многим хозяевам это не нравится, ведь питомцы постоянно ходят по кроватям и диванам.

Как отучить кошку ходить по мебели: самый простой и безопасный способ
Фото: flickr. com by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Прогонять кота не хочется, да и бессмысленно: рано или поздно он снова окажется на мебели. Однако есть способ сделать так, чтобы питомец сам не захотел появляться в этих местах.

Достаточно опрыскать мебель одним самостоятельно приготовленным средством, и проблема будет решена.

Как приготовить средство:

  1. Возьмите пустую пластиковую бутылку и наполните её водой примерно на 75%.
  2. Добавьте пару капель средства для мытья посуды.
  3. Влейте по 10 капель эфирного масла лимона и эвкалипта.
  4. Тщательно перемешайте содержимое и наденьте на бутылку распылитель.
  5. Опрыскайте мебель получившейся смесью. В итоге диван и кровать будут источать приятный запах, который нравится человеку, но отпугивает кошку.

Таким образом, пушистый четвероногий друг не захочет даже приближаться к мебели.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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