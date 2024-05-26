Этот простой трюк избавит вашу мебель от кошачьих лап за считанные минуты

Находясь в квартире, кошки часто стремятся оказаться как можно выше, запрыгивая на мебель. Однако многим хозяевам это не нравится, ведь питомцы постоянно ходят по кроватям и диванам.
Прогонять кота не хочется, да и бессмысленно: рано или поздно он снова окажется на мебели. Однако есть способ сделать так, чтобы питомец сам не захотел появляться в этих местах.
Достаточно опрыскать мебель одним самостоятельно приготовленным средством, и проблема будет решена.
Как приготовить средство:
Таким образом, пушистый четвероногий друг не захочет даже приближаться к мебели.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.