Собака лает на дверь: вот что это может значить и как реагировать

Почему собака лает на дверь: есть 3 главные причины

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Собака может лаять на дверь по разным причинам, и далеко не всегда это связано с ее скукой.

Фото: flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Частый беспричинный лай доставляет неудобства не только хозяину, но и другим жильцам дома. Перед тем как отучать питомца от этого поведения, необходимо понять, почему он это делает.

Давайте разберемся в причинах такого поведения.

Почему собака лает на дверь? Причины могут быть следующими:

Шумы за дверью : собака может быть нервной и легко раздражаться. В этом случае лай – проявление защитного инстинкта.

: собака может быть нервной и легко раздражаться. В этом случае лай – проявление защитного инстинкта. Активная порода : некоторые породы собак очень активны, и задача хозяина – обучить их спокойствию.

: некоторые породы собак очень активны, и задача хозяина – обучить их спокойствию. Отсутствие явной причины: собака может просто развлекаться или реагировать на посторонние шумы, не связанные с дверью.

Важно помнить, что в таких случаях не следует наказывать собаку или кричать на нее.