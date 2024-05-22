Кот-знахарь: как ваш питомец может спасти вас от бессонницы и аритмии?

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Эксперты рассказали, умеют ли кошки лечить людей

3:32
Зоосфера » Кошки

Многие хозяева домашних кошек утверждают, что их питомцы обладают способностью помогать в лечении различных недугов. Для тех, кто никогда не имел домашних животных, такие утверждения могут показаться странными.

Эксперты рассказали, умеют ли кошки лечить людей
Фото: openverse.org by wheany is licensed under CC BY 2.0.

Однако уже в древности жители Рима, Египта и Вавилона верили в исцеляющие способности кошек.

Исторические свидетельства также указывают на веру в то, что кошки могут помочь излечить болезни у людей на Древней Руси.

Но действительно ли домашние кошки обладают такой способностью?

Исследования, проведенные еще в прошлом веке в США и Великобритании, показали, что общение с кошками оказывает положительное воздействие на людей, страдающих психическими расстройствами. Позднее было проведено исследование, подтвердившее, что взаимодействие с животными помогает людям справиться с различными заболеваниями. Этот метод лечения был назван фелинотерапией. Результаты последующих экспериментов показали, что пациенты, взаимодействующие с кошками, чаще побеждали в борьбе с болезнями, чем те, кто не имел контакта с животными.

По мнению ученых, животные могут излучать низкочастотные токи, которые благотворно влияют на здоровье человека. Это связано с мягкой и тонкой шерстью кошек.

Некоторые исследователи утверждают, что если кошка любит своего хозяина, она постарается помочь ему выздороветь, если он заболеет. Многие ученые верят, что кошки инстинктивно ложатся на больные участки тела.

Животные могут помогать в лечении, например, согревая больное место теплом своей шерсти, а их мурлыканье может действовать на людей как обезболивающее средство.

Множество экспериментов показывают, что наличие кошек в окружении людей приводит к нормализации артериального давления, ускорению регенерации тканей, стабилизации сердечного ритма, ускоренному заживлению костей и снижению стресса.

Какие заболевания могут быть излечены нашими питомцами? Исследования показывают, что владельцы кошек часто живут дольше тех, у кого нет домашних животных. Ученые выяснили, что кошки могут помочь справиться с аритмией, гипертонией, гипотонией, а также помочь в восстановлении после инсульта. Кроме того, они могут помочь в борьбе с бессонницей. Кошки также положительно влияют на психическое здоровье людей, страдающих шизофренией, аутизмом и неврозами.

Однако эффективность зависит от породы и длины шерсти животного. Считается, что наилучшими "врачами" являются кошки, а не коты. В то время как длинношерстные кошки могут помочь с неврозами и бессонницей, короткошерстные и сфинксы лучше всего помогают с проблемами желудка, почек и кишечника.

Таким образом, кошки действительно могут быть очень полезными для здоровья. Взаимодействие с ними может помочь нормализовать работу всего организма.

Итак, истории о том, что кошки могут лечить людей, оказываются не такими уж и мифами. Однако следует помнить, что фелинотерапию следует использовать только как дополнительное средство, а не замену лечения лекарствами. Кроме того, кошки могут помочь только тем, кто любит их. Поэтому лучше не ссориться с этими животными.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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