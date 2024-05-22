Секрет здорового питания для вашей кошки: можно ли давать ей куриные яйца

Питание играет ключевую роль в поддержании здоровья вашего питомца. Подход к выбору рациона должен быть тщательно продуман.
Важно помнить, что привычные для человека продукты могут навредить животному. Например, многие едят яйца на завтрак, и кошка может проявлять интерес к такой пище. Но можно ли ей это?
Вареные яйца могут стать полезным дополнением к рациону кошки. Этот продукт богат аминокислотами, которые поддерживают мышечную массу, а белок хорошо усваивается организмом животного.
Однако не следует делать яйца основным продуктом в рационе. Важно наблюдать за реакцией кошки на новую пищу, так как в редких случаях могут возникнуть аллергические реакции, такие как кожный зуд или проблемы с ЖКТ.
Сырые яйца давать питомцам категорически нельзя, так как они могут вызвать сальмонеллез или эшерихиоз. Симптомы этих заболеваний включают рвоту, тошноту, диарею и вялость. В особо тяжелых случаях возможен летальный исход.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.