Секрет здорового питания для вашей кошки: можно ли давать ей куриные яйца

Ветеринары дали ответ, можно ли давать кошке яйца

Питание играет ключевую роль в поддержании здоровья вашего питомца. Подход к выбору рациона должен быть тщательно продуман.

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Важно помнить, что привычные для человека продукты могут навредить животному. Например, многие едят яйца на завтрак, и кошка может проявлять интерес к такой пище. Но можно ли ей это?

Вареные яйца могут стать полезным дополнением к рациону кошки. Этот продукт богат аминокислотами, которые поддерживают мышечную массу, а белок хорошо усваивается организмом животного.

Однако не следует делать яйца основным продуктом в рационе. Важно наблюдать за реакцией кошки на новую пищу, так как в редких случаях могут возникнуть аллергические реакции, такие как кожный зуд или проблемы с ЖКТ.

Сырые яйца давать питомцам категорически нельзя, так как они могут вызвать сальмонеллез или эшерихиоз. Симптомы этих заболеваний включают рвоту, тошноту, диарею и вялость. В особо тяжелых случаях возможен летальный исход.