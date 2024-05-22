Как заставить смириться собаку, что ее щенки умерли: заглушить горечь утраты

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Кинологи ответили, что делать, если собака скучает по щенкам

3:19
Зоосфера » Собаки

Когда щенков разлучают с матерью раньше времени, собака начинает тосковать по своим детям. Однако, иногда это необходимо сделать.

Кинологи ответили, что делать, если собака скучает по щенкам
Фото: openverse.org by www.sebastian.rieger.photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

У всех животных, заботящихся о своем потомстве, между матерью и детенышами формируется крепкая связь. Это важно для правильного развития и выживания потомства. Если их разлучить, и мать, и детеныши испытывают стресс. Поэтому, если собака скучает по щенкам, нужно вмешаться, чтобы облегчить её состояние.

Несмотря на то, что щенков не следует отделять от матери до их готовности к самостоятельной жизни, бывают ситуации, когда это необходимо, например, при заболеваниях. Такие случаи рассматриваются в данной статье, где можно узнать, как лучше всего справиться с этой проблемой для матери и щенков.

Последствия разлучения щенков с матерью

Прежде чем разлучать щенков с матерью, хозяевам важно понимать последствия этого шага. Преждевременное расставание негативно влияет на развитие щенка и психическое здоровье матери. Вот основные риски:

  • У собаки может развиться мастит из-за застоя молока, если забрать всех щенков сразу
  • Грудное молоко важно для иммунной системы щенков. Без него они будут уязвимы к инфекциям
  • Связь с матерью формирует у щенка здоровую привязанность на всю жизнь
  • Щенкам будет сложно общаться с другими собаками без помощи матери
  • Мать будет страдать от беспокойства и стресса, что может привести к депрессии

Когда нужно разлучать щенков с матерью?

Иногда, несмотря на все осложнения, разлучение необходимо. Обычно это происходит, когда жизнь матери или щенков под угрозой. Наиболее частые причины:

  • Болезнь: если щенок заболел, его необходимо изолировать и лечить, чтобы он не заразил остальных.
  • Осложнения после родов: кесарево сечение, эклампсия, метрит или септический мастит могут требовать разлучения щенков для лечения матери и предотвращения заражения.

Что делать, если собака скучает по мертвым щенкам?

Если щенки умирают, это серьезный удар для матери. Её тело готовилось к уходу за ними, и их потеря вызывает сильное эмоциональное потрясение. Ветеринар должен контролировать её состояние, чтобы предотвратить осложнения. В психологическом плане матери может потребоваться лекарственная поддержка и внимание хозяев, чтобы справиться с утратой.

В природе щенки отделяются от матери, когда готовы к самостоятельной жизни. В домашних условиях щенков разлучают намеренно, когда они переходят в другие семьи. Однако, их нельзя разлучать до 8-недельного возраста. Хотя они начинают есть твердую пищу в 4-5 недель, грудное вскармливание остаётся важным.

Если есть возможность, щенков следует оставлять с матерью как можно дольше, чтобы они научились взаимодействовать с другими собаками. Это обеспечивает им сбалансированное психическое развитие и социальные навыки, которые они не смогут получить от человека или в одиночку.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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