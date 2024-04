Могут ли животные чувствовать любовь: заявление ученых

Домашние животные способны ощущать широкий спектр эмоций, включая любовь, которая проявляется у них особым образом. Обычно это проявляется в виде доверия и привязанности к хозяину.

Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic