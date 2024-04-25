Могут ли животные чувствовать любовь: заявление ученых

Ученые ответили, чувствуют ли животные любовь

Домашние животные способны ощущать широкий спектр эмоций, включая любовь, которая проявляется у них особым образом. Обычно это проявляется в виде доверия и привязанности к хозяину.

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Например, собаки могут вилять хвостом, прижимать уши, облизывать нос или предлагать почесать живот. Кошки, будучи также социальными существами, выражают доверие иначе, например, ложась спать рядом с человеком или подходя для глажения и теребясь об него, что также является выражением их любви.

Потеря хозяина или временное отсутствие вызывают у питомцев серьезный стресс и глубокую тоску, которая может привести к заболеванию. Чтобы помочь кошке или собаке адаптироваться к новым условиям и новому человеку, необходимо проявить усилия и терпение.