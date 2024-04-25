Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоит ли сажать рябинник рябинолистный
Сарик Андреасян создаст художественный фильм о фигуристе Романе Костомарове
Названы пять кроссоверов, которые можно купить за 500 тысяч рублей
Вяльбе не согласилась с Губерниевым насчёт того, что Россия — неспортивная страна
Составлен топ лучших валют для инвестирования
Китаянка стала одержима парнем из-з-за психического заболевания
Петербургские силовики провели обыск в квартире журналистки "Фонтанки"
Пять шагов к совершенной коже: руководство от врача-косметолога Хайидмурадова
Юрий Лоза пожаловался на ремонт дороги у своего дома: износ нулевой
Эти вещи помогут вернуться домой потерявшемуся питомцу: доступны каждому

Эксперты рассказали, как помочь найтись потерявшемуся питомцу

1:37
Зоосфера

Появление питомца в доме влечет за собой значительную ответственность и несение заботы о нем каждый день. Неожиданное исчезновение любимого кота или собаки может стать серьезным испытанием для всех членов семьи. Однако существует несколько простых и эффективных способов, которые помогут увеличить шансы на то, что ваш питомец вернется домой.

Эксперты рассказали, как помочь найтись потерявшемуся питомцу
Фото: flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Адресная бирка

На ошейнике вашего питомца следует прикрепить адресную бирку с номером телефона. Лучше всего, если она будет выполнена из металла с гравировкой, так как такие бирки являются наиболее долговечными и устойчивыми к износу.

Чипирование

Эта процедура проводится в ветеринарной клинике. Не стоит беспокоиться, так как она безболезненна и занимает небольшое количество времени. Во время чипирования небольшой элемент из биосовместимого материала устанавливается под кожу питомца.

В этом элементе содержится уникальный идентификационный номер, который заносится в единую базу данных вместе с информацией о владельце. Для получения контактной информации достаточно просканировать чип в ветеринарной клинике.

QR-бирка

Вам нужно приобрести кулон с уникальным QR-кодом и прикрепить его к ошейнику питомца, а затем зарегистрировать его в специальном приложении. Если кто-то найдет вашего питомца, ему нужно будет просканировать QR-код, чтобы связаться с вами. Вы получите уведомление с местонахождением вашего питомца на свой телефон.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
О тонких стеблях рассады забудете: используйте эти варианты подкормок для решения проблемы

Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.

Три варианта подкормки томатов
Европейцы наращивают импорт удобрений из России
Европа опять скупает "вредный" товар в России
Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом
Харьковское небо контролирует русский беспилотник "Форпост" Дмитрий Плотников Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев
Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант
Вот как правильно посеять морковь, чтобы не нужно было делать прополку
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Последние материалы
Букетный способ выращивания петрушки
Великолепный рецепт шоколадного торта
Звезда "Рассказа служанки" Элизабет Мосс серьёзно пострадала на работе
eLife: сальмонеллы и кишечные палочки питаются человеческой кровью
На пляже Майорки начнут отслеживать телефоны туристов
Саудовская Аравия и ОАЭ нарастили поставки нефти в Индию
Чемпион ОИ Сихарулидзе: гражданство хотят сменить фигуристы "очень среднего уровня"
Эксперт: в мае некоторые категории граждан могут рассчитывать на повышение пенсий
Врач Цуканова: не стоит употреблять более 20 граммов арахиса в сутки
Уничтожены 2 млн бутылок Perrier из-за бактерий фекального происхождения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников