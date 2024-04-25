Эти вещи помогут вернуться домой потерявшемуся питомцу: доступны каждому

Эксперты рассказали, как помочь найтись потерявшемуся питомцу

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Появление питомца в доме влечет за собой значительную ответственность и несение заботы о нем каждый день. Неожиданное исчезновение любимого кота или собаки может стать серьезным испытанием для всех членов семьи. Однако существует несколько простых и эффективных способов, которые помогут увеличить шансы на то, что ваш питомец вернется домой.

Фото: flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Адресная бирка

На ошейнике вашего питомца следует прикрепить адресную бирку с номером телефона. Лучше всего, если она будет выполнена из металла с гравировкой, так как такие бирки являются наиболее долговечными и устойчивыми к износу.

Чипирование

Эта процедура проводится в ветеринарной клинике. Не стоит беспокоиться, так как она безболезненна и занимает небольшое количество времени. Во время чипирования небольшой элемент из биосовместимого материала устанавливается под кожу питомца.

В этом элементе содержится уникальный идентификационный номер, который заносится в единую базу данных вместе с информацией о владельце. Для получения контактной информации достаточно просканировать чип в ветеринарной клинике.

QR-бирка

Вам нужно приобрести кулон с уникальным QR-кодом и прикрепить его к ошейнику питомца, а затем зарегистрировать его в специальном приложении. Если кто-то найдет вашего питомца, ему нужно будет просканировать QR-код, чтобы связаться с вами. Вы получите уведомление с местонахождением вашего питомца на свой телефон.