Что делать, если вашего питомца покусало насекомое: советы ветеринаров

Ветеринары ответили, что делать, если вашего питомца укусило насекомое

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В теплые месяцы, когда наши животные проводят время на свежем воздухе, их могут подстерегать опасности в лице насекомых.

Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Укусы этих насекомых часто бывают болезненными и могут доставлять дискомфорт нашим питомцам.

Опасности, связанные с укусами насекомых

Основная опасность этих укусов заключается в возможности вызвать серьезные аллергические реакции из-за ядов.

К тому же, комары могут быть переносчиками дирофиляриоза — смертельной гельминтной инфекции, поражающей сердце, а укусы клещей могут привести к развитию энцефалита.

Действия при укусе насекомого

Если вы обнаружили, что вашего питомца укусило насекомое, важно сразу же предпринять необходимые шаги. Если видно жало, его следует аккуратно извлечь. Поскольку пчелы оставляют жало, а другие насекомые могут атаковать неоднократно, важно отвести животное от места атаки как можно скорее.

Для снятия отека и уменьшения боли к месту укуса можно приложить холодный компресс.

После этого следите за состоянием животного, и в случае ухудшения его здоровья обратитесь к ветеринару.