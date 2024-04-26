Как правильно выгуливать собаку весной: не каждый хозяин знает правильный алгоритм

В приходе весны радуются все живые существа: люди, животные и растения, но вместе с ними активизируются и вредоносные насекомые-паразиты.
Начинающие держатели собак часто снижают бдительность в это время, забывая о рисках, которые поджидают их четвероногих друзей во время прогулок.
Ветеринар Екатерина Гуляева поделилась советами по защите питомцев и рассказала о смертельной угрозе, которая исходит от иксодовых клещей. Эти насекомые являются переносчиками болезни Babesia canis.
Это заболевание поражает кровь животных, создавая угрозу их жизни, пояснила специалист. Владельцам собак необходимо заранее позаботиться о защите своих питомцев, подготовив их до наступления теплых и светлых дней.
Профилактическая обработка может быть выполнена с использованием таблеток, таких как "Бравекто", "Симпарика" или "Нексгард".
Не следует также забывать о регулярной обработке от гельминтов и блох. Если животные живут в квартире и не выходят на улицу, то такую обработку следует проводить один раз в три месяца.
Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.