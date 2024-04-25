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Нужны ли вашей кошке дополнительные калории: разбираемся в высококалорийных кормах

Нужен ли вашей кошке высококалорийный корм

2:24
Зоосфера » Кошки

Какому хозяину не хочется порадовать своего четвероногого друга? Многие владельцы не только чередуют типы кормов, но и ищут особые лакомства для своего любимца. Особенно радостно, когда такие угощения оказываются не только вкусными, но и полезными.

Нужен ли вашей кошке высококалорийный корм
Фото: Wikipedia by Mr.UmerFarooq is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Однако вокруг высококалорийных кормов не утихают споры: насколько они полезны для здоровья питомца или, может быть, вредны? Сегодня мы попытаемся разобраться в этом вопросе.

Что нужно знать о высококалорийных кормах и добавках? Любые изменения в диете кошки, включая переход на высококалорийный корм, следует обсуждать с ветеринаром. Только он может определить, подходит ли данный продукт вашему питомцу, и предсказать возможные последствия, такие как увеличение веса или проблемы с пищеварением.

Кроме того, некоторые высококалорийные добавки доступны только по рецепту, что подчеркивает необходимость ветеринарного контроля.

Если вы приобретаете высококалорийные корма без рецепта, тщательно изучайте их состав. В них может содержаться много сахара и мало питательных веществ, что делает такие продукты лишь временным решением для поддержания уровня сахара в крови вашего кота, но не заменяет полноценное питание.

Кому подходят высококалорийные корма? Такие корма могут быть полезны для животных в определенных жизненных ситуациях:

  • Беременные и кормящие кошки нуждаются в значительном увеличении калорийности рациона. Специальные корма позволяют им получить необходимые калории, не переедая при этом.
  • Котятам, которые еще полностью не окрепли, требуется дополнительная поддержка.
  • Кошкам, страдающим от потери массы тела из-за болезни или стресса, также могут помочь кратковременные диеты на высококалорийных кормах.
  • Кошкам с нарушением аппетита легче согласиться на порцию калорийного корма, чем на обычный рацион.

Каким кошкам высококалорийный корм не нужен? Здоровым и взрослым кошкам такой корм не требуется, вне зависимости от уровня их активности. Обычно кошки интуитивно регулируют размер и частоту своих приемов пищи, чтобы поддерживать оптимальное состояние. В таких случаях лишние калории будут только вредны.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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