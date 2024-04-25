Нужны ли вашей кошке дополнительные калории: разбираемся в высококалорийных кормах

Какому хозяину не хочется порадовать своего четвероногого друга? Многие владельцы не только чередуют типы кормов, но и ищут особые лакомства для своего любимца. Особенно радостно, когда такие угощения оказываются не только вкусными, но и полезными.
Однако вокруг высококалорийных кормов не утихают споры: насколько они полезны для здоровья питомца или, может быть, вредны? Сегодня мы попытаемся разобраться в этом вопросе.
Что нужно знать о высококалорийных кормах и добавках? Любые изменения в диете кошки, включая переход на высококалорийный корм, следует обсуждать с ветеринаром. Только он может определить, подходит ли данный продукт вашему питомцу, и предсказать возможные последствия, такие как увеличение веса или проблемы с пищеварением.
Кроме того, некоторые высококалорийные добавки доступны только по рецепту, что подчеркивает необходимость ветеринарного контроля.
Если вы приобретаете высококалорийные корма без рецепта, тщательно изучайте их состав. В них может содержаться много сахара и мало питательных веществ, что делает такие продукты лишь временным решением для поддержания уровня сахара в крови вашего кота, но не заменяет полноценное питание.
Кому подходят высококалорийные корма? Такие корма могут быть полезны для животных в определенных жизненных ситуациях:
Каким кошкам высококалорийный корм не нужен? Здоровым и взрослым кошкам такой корм не требуется, вне зависимости от уровня их активности. Обычно кошки интуитивно регулируют размер и частоту своих приемов пищи, чтобы поддерживать оптимальное состояние. В таких случаях лишние калории будут только вредны.
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