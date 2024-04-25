Нужны ли вашей кошке дополнительные калории: разбираемся в высококалорийных кормах

Нужен ли вашей кошке высококалорийный корм

2:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Какому хозяину не хочется порадовать своего четвероногого друга? Многие владельцы не только чередуют типы кормов, но и ищут особые лакомства для своего любимца. Особенно радостно, когда такие угощения оказываются не только вкусными, но и полезными.

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Однако вокруг высококалорийных кормов не утихают споры: насколько они полезны для здоровья питомца или, может быть, вредны? Сегодня мы попытаемся разобраться в этом вопросе.

Что нужно знать о высококалорийных кормах и добавках? Любые изменения в диете кошки, включая переход на высококалорийный корм, следует обсуждать с ветеринаром. Только он может определить, подходит ли данный продукт вашему питомцу, и предсказать возможные последствия, такие как увеличение веса или проблемы с пищеварением.

Кроме того, некоторые высококалорийные добавки доступны только по рецепту, что подчеркивает необходимость ветеринарного контроля.

Если вы приобретаете высококалорийные корма без рецепта, тщательно изучайте их состав. В них может содержаться много сахара и мало питательных веществ, что делает такие продукты лишь временным решением для поддержания уровня сахара в крови вашего кота, но не заменяет полноценное питание.

Кому подходят высококалорийные корма? Такие корма могут быть полезны для животных в определенных жизненных ситуациях:

Беременные и кормящие кошки нуждаются в значительном увеличении калорийности рациона. Специальные корма позволяют им получить необходимые калории, не переедая при этом.

Котятам, которые еще полностью не окрепли, требуется дополнительная поддержка.

Кошкам, страдающим от потери массы тела из-за болезни или стресса, также могут помочь кратковременные диеты на высококалорийных кормах.

Кошкам с нарушением аппетита легче согласиться на порцию калорийного корма, чем на обычный рацион.

Каким кошкам высококалорийный корм не нужен? Здоровым и взрослым кошкам такой корм не требуется, вне зависимости от уровня их активности. Обычно кошки интуитивно регулируют размер и частоту своих приемов пищи, чтобы поддерживать оптимальное состояние. В таких случаях лишние калории будут только вредны.