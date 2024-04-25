Вы будете удивлены: стало известно, как кошки реагируют на свои клички

Японские исследователи выявили, что кошки различают реакции на свои имена, которые им присваивают владельцы.
Исследование проходило в несколько этапов с участием 80 кошек из домашних условий и кошачьих кафе. Реакция кошек фиксировалась с помощью аудиозаписи.
На первом этапе владельцы или незнакомцы звали кошку по кличке, при этом голос записывался. В дополнение к имени питомца произносили четыре похожих слова. На втором этапе читали имена других кошек, а на последнем — снова называли имя кошки.
Оказалось, что 60% кошек откликались на звук своего имени.
Интерес животного выражался движением ушей, а 10% кошек мяукали в ответ на свои имена.
Результаты показали, что кошки узнают свои имена и отличают их от других слов, независимо от того, кто их называет — хозяин или посторонний.
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