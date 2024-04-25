Вы будете удивлены: стало известно, как кошки реагируют на свои клички

Ученые ответили, как кошки реагируют на свои клички

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Японские исследователи выявили, что кошки различают реакции на свои имена, которые им присваивают владельцы.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Исследование проходило в несколько этапов с участием 80 кошек из домашних условий и кошачьих кафе. Реакция кошек фиксировалась с помощью аудиозаписи.

На первом этапе владельцы или незнакомцы звали кошку по кличке, при этом голос записывался. В дополнение к имени питомца произносили четыре похожих слова. На втором этапе читали имена других кошек, а на последнем — снова называли имя кошки.

Оказалось, что 60% кошек откликались на звук своего имени.

Интерес животного выражался движением ушей, а 10% кошек мяукали в ответ на свои имена.

Результаты показали, что кошки узнают свои имена и отличают их от других слов, независимо от того, кто их называет — хозяин или посторонний.