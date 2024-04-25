Вы сами их привлекаете: на что реагируют бродячие собаки

Ученые рассказали, на что реагируют бродячие собаки

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Странные ощущения испытывают люди, сталкиваясь с бездомными собаками. Одни проходят мимо с ледяным безразличием, другие же готовы поделиться своим обедом, взятым на работу.

Фото: Wikipedia by Andrew Vargas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Иногда случается, что уличные собаки начинают следовать за людьми, даже если те не предложили им еды.

Специалисты объяснили, что может привлекать бездомных собак в людях. Собаки могут привлечь запахи еды, исходящие из сумок или пакетов.

Особенно интересно, когда собака начинает следовать за человеком, который вряд ли что-то даст ей поесть. Среди городских жителей животные выбирают не случайных прохожих.

Чаще всего они следуют за спокойно прогуливающимися людьми или за весёлыми группами. Собаки также могут присоединиться к пожилым, медлительно двигающимся старикам.

Внимание животных привлекают люди с добрыми глазами, в форме, туристы, одинокие молчаливые интеллигенты и бомжи.

Эксперты полагают, что собака ищет не столько пищу, сколько компанию, чтобы не чувствовать себя одиноко. Более уверенный человек может дать собаке чувство защищённости.

В то же время за пугливыми и нервными людьми собаки не последуют, а скорее будут их избегать.