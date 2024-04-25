Вероятно, причина, по которой щенки постоянно едят и потребляют столько пищи, сколько захотят, заключается в их раннем привыкании к такому режиму. Даже когда они становятся взрослыми, они ожидают аналогичной регулярности в питании.
Однако не стоит поддаваться их уговорам или умиляться их милым мордашкам.
Частота кормления собак зависит от их возраста:
Для большинства собак достаточно двух приемов пищи в день, порции должны быть равными. Если у собаки нет проблем с весом и активностью, такой режим считается нормальным.
Если ваша собака постоянно просит еду, это может быть связано не только с воспитанием, но и с возможными проблемами со здоровьем. В отличие от кошек, у собак слабо развито чувство насыщения, и они могут продолжать есть, пока есть место в желудке.
В таких случаях рекомендуется консультация с ветеринаром.
Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.