Сколько раз в день кормить собаку: строго так, не больше и не меньше

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Ветеринары рассказали, сколько раз в день нужно кормить собаку

1:10
Зоосфера » Собаки

Вероятно, причина, по которой щенки постоянно едят и потребляют столько пищи, сколько захотят, заключается в их раннем привыкании к такому режиму. Даже когда они становятся взрослыми, они ожидают аналогичной регулярности в питании.

Ветеринары рассказали, сколько раз в день нужно кормить собаку
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Однако не стоит поддаваться их уговорам или умиляться их милым мордашкам.

Частота кормления собак зависит от их возраста:

  • в 2 месяца — 3-4 раза в день
  • от 3 до 6 месяцев — 3 раза в день
  • от 6 до 12 месяцев — 2 раза в день
  • после года — 1-2 раза в день

Для большинства собак достаточно двух приемов пищи в день, порции должны быть равными. Если у собаки нет проблем с весом и активностью, такой режим считается нормальным.

Если ваша собака постоянно просит еду, это может быть связано не только с воспитанием, но и с возможными проблемами со здоровьем. В отличие от кошек, у собак слабо развито чувство насыщения, и они могут продолжать есть, пока есть место в желудке.

В таких случаях рекомендуется консультация с ветеринаром.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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