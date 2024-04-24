Как идентифицировать счастливого и здорового кота: основные признаки

Ветеринары рассказали, как понять, что кот счастлив

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если ваш пушистик счастлив, вы сразу это заметите. Ваш любимец будет выражать свою радость жизни через определенные жесты. В статье рассказывается, как кошки проявляют свою радость.

Фото: openverse.org by wheany is licensed under CC BY 2.0.

Здоровая и счастливая кошка никогда не сидит без дела. Если ваш питомец как-то пытается вас вовлечь в игру, это значит, что он наслаждается своей жизнью. Когда кошка мурлычет рядом с вами, это тоже признак ее радости.

Часто ли ваш пушистый друг издает приятные бархатистые звуки, когда находится в вашем присутствии? Это означает, что он доволен вашим обществом и пытается вам это показать!

Когда ваш питомец трется о ваши ноги или бодается, это тоже знак его любви к вам. На щеках и лапках кошек располагаются особые железы, которые выделяют секрет, который невидим для нас, но очень отчетлив для других животных. Таким образом, ваша кошка хочет донести до окружающего мира, что вы ее единственный и неповторимый хозяин!