Чем кормить кошку, чтобы она выросла здоровой и сильной: какие позиции стоит избегать

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Эксперты назвали продукты, которые нельзя давать кошке

1:23
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы домашних животных позволяют своим питомцам попробовать еду с собственного стола, не считая это проблемой. Однако такая привычка может стать причиной серьезных аллергических реакций и других опасных последствий для кошек.

Эксперты назвали продукты, которые нельзя давать кошке
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Помимо этого, как и люди, кошки могут страдать от избытка соли и специй в еде. Поэтому не стоит предлагать своему коту копчености, колбасные изделия, соленую, жирную или сладкую пищу. Избегайте также питомцу еду с излишним количеством приправ, чеснока и лука.

Даже если ваш питомец с охотой употребляет эти продукты, лучше не давать их ему. Игнорирование этого правила может привести к проблемам с пищеварением, печенью, почками и другими органами.

Категорически запрещается кошкам употреблять кости любого размера и происхождения, так как это чрезвычайно опасно: острые куски могут нанести внутренние повреждения.

Хотя рыба считается одним из любимых продуктов кошек, ее следует давать не чаще одного раза в неделю, чтобы избежать дисбаланса минералов в организме питомца. Перед тем, как предложить рыбу питомцу, внимательно осмотрите филе на наличие костей.

Остальные морепродукты вообще не рекомендуется давать питомцу в любом количестве.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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