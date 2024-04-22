Клин клином вышибают: главный миф о том, как избавиться от аллергии на животных

Некоторые индивиды сталкиваются с аллергическим реагированием на шерсть домашних питомцев. Существует убеждение, что частый контакт с животными может привести к исчезновению аллергии. Этот вопрос был подробно освещен аллергологом-иммунологом Натальей Шевчук.
Эксперт сравнила аллергию с снежным комом: если она унаследована генетически, то не исчезнет полностью, однако может находиться в длительной ремиссии, при этом периодически проявляясь.
Провоцировать аллергическую реакцию не рекомендуется, так как привыкания к ней не происходит. Также эксперт упомянула аллерген-специфическую иммунотерапию, которая предполагает перестройку иммунного ответа с IgE на IgG. Этот метод лечения эффективен в 80% случаев, однако требует длительного курса. Однако следует отметить, что в России аллерген-специфическая иммунотерапия не имеет официальной регистрации.
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