Быть серой массой или как побрить овчарку: самые распространенные породы собак в квартирах

Рассматриваете ли вы вариант завести собаку для вашей квартиры? Если да, то ознакомьтесь со списком наиболее популярных пород собак, подходящих для этого.
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Немецкая овчарка: эта среднего размера собака идеально подходит не только в качестве сторожевого пса, но и как отличный компаньон благодаря своему интеллекту и преданности.
Йоркширский терьер: среди декоративных пород йоркширский терьер занимает лидирующие позиции. Хотя он может быть непослушным и лаять много, его преданность и желание играть делают его прекрасным выбором.
Лабрадор-ретривер: красивые и дружелюбные лабрадоры идеально подходят для семей с детьми благодаря своей выдержке. Однако, они нуждаются во множестве любви и внимания.
Золотистый ретривер: эти спокойные и умные собаки требуют активного образа жизни и много движения для счастья, поэтому они подойдут активным хозяевам.
Чихуахуа: невероятно преданные, эти маленькие собачки идеально подходят для жизни в квартире, где они могут быть любимцами своих хозяев.
Бигль: хотя эта порода изначально охотничья, сейчас она чаще используется как компаньон. Она требует много внимания, но дружелюбна к другим животным.
Мопсы: энергичные и игривые, мопсы подходят для людей, которые готовы обеспечить им достаточно развлечений.
Французский бульдог: несмотря на свою шутливую внешность, эти собаки являются отличными компаньонами, которые любят веселиться и быть в центре внимания.