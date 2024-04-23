Быть серой массой или как побрить овчарку: самые распространенные породы собак в квартирах

Кинологи назвали самые популярные породы собак для квартир

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Рассматриваете ли вы вариант завести собаку для вашей квартиры? Если да, то ознакомьтесь со списком наиболее популярных пород собак, подходящих для этого.

Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Немецкая овчарка: эта среднего размера собака идеально подходит не только в качестве сторожевого пса, но и как отличный компаньон благодаря своему интеллекту и преданности.

эта среднего размера собака идеально подходит не только в качестве сторожевого пса, но и как отличный компаньон благодаря своему интеллекту и преданности. Йоркширский терьер: среди декоративных пород йоркширский терьер занимает лидирующие позиции. Хотя он может быть непослушным и лаять много, его преданность и желание играть делают его прекрасным выбором.

среди декоративных пород йоркширский терьер занимает лидирующие позиции. Хотя он может быть непослушным и лаять много, его преданность и желание играть делают его прекрасным выбором. Лабрадор-ретривер: красивые и дружелюбные лабрадоры идеально подходят для семей с детьми благодаря своей выдержке. Однако, они нуждаются во множестве любви и внимания.

красивые и дружелюбные лабрадоры идеально подходят для семей с детьми благодаря своей выдержке. Однако, они нуждаются во множестве любви и внимания. Золотистый ретривер: эти спокойные и умные собаки требуют активного образа жизни и много движения для счастья, поэтому они подойдут активным хозяевам.

эти спокойные и умные собаки требуют активного образа жизни и много движения для счастья, поэтому они подойдут активным хозяевам. Чихуахуа: невероятно преданные, эти маленькие собачки идеально подходят для жизни в квартире, где они могут быть любимцами своих хозяев.

невероятно преданные, эти маленькие собачки идеально подходят для жизни в квартире, где они могут быть любимцами своих хозяев. Бигль: хотя эта порода изначально охотничья, сейчас она чаще используется как компаньон. Она требует много внимания, но дружелюбна к другим животным.

хотя эта порода изначально охотничья, сейчас она чаще используется как компаньон. Она требует много внимания, но дружелюбна к другим животным. Мопсы: энергичные и игривые, мопсы подходят для людей, которые готовы обеспечить им достаточно развлечений.

энергичные и игривые, мопсы подходят для людей, которые готовы обеспечить им достаточно развлечений. Французский бульдог: несмотря на свою шутливую внешность, эти собаки являются отличными компаньонами, которые любят веселиться и быть в центре внимания.