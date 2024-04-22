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В рубашке родился: ветеринарам удалось спасти корги, который страшно отравился шоколадом

В Москве ветеринары спасли отравившегося шоколадом корги

2:00
Зоосфера » Собаки

Московские врачи для животных спасли полуторагодовалого корги по имени Тедди, который отравился шоколадом. Хозяева срочно обратились в Красногвардейскую государственную ветеринарную клинику, когда их питомец съел почти смертельное количество шоколада.

В Москве ветеринары спасли отравившегося шоколадом корги
Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

За час Тедди успел съесть более двадцати батончиков "киндер-шоколада" вместе с фантиками, что составляет более 250 граммов продукта. Для его веса в 9 килограммов это была токсичная доза, способная вызвать судороги и даже фатальный исход.

Ветеринарный врач Ксения Грошева провела процедуру вызывания рвоты у собаки, чтобы удалить токсичное вещество из желудка вовремя. Кроме того, Тедди получил капельницы и принимал энтеросорбенты, как сообщает Москва 24.

Шоколад является одним из самых опасных продуктов для животных из-за содержащегося в нем теобромина, который действует как яд. Чем выше процент содержания какао-бобов, тем опаснее шоколад. Например, даже 100 граммов горького шоколада может быть смертельной дозой для собаки весом 14 килограммов.

Отравление шоколадом вызывает резкое падение уровня глюкозы в крови, почечную недостаточность, судороги, нарушения работы сердца, а в тяжелых случаях — кому и летальный исход. В случае отравления шоколадом необходимо немедленно вызвать рвоту и очистить желудок, либо обратиться в ветеринарную клинику. Состояние животного зависит от количества съеденного продукта, своевременной терапии в первые 12-36 часов и скорости ветеринарной помощи.

В случае с Тедди хозяева своевременно отреагировали, поэтому токсичное вещество быстро было удалено из его организма. Питомец восстановился от отравления в течение суток и повторного приема не потребовалось.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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