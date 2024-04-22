Об этом не расскажут даже опытные заводчики: что нельзя делать, если вы хотите взять щенка

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Кинологи рассказали, что делать, если вы хотите завести щенка

1:19
Зоосфера » Собаки

Многие считают, что научить собаку ходить в туалет, следовать режиму и выполнять команды — это идеальное решение для домашнего питомца.

Кинологи рассказали, что делать, если вы хотите завести щенка
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако стоит помнить, что собака — не механизм. У них тоже есть чувства, поэтому если вы ищете верного друга, а не просто игрушку, придерживайтесь нескольких простых правил. Так ваш пес вырастет счастливым и станет замечательным компаньоном.

  • Не забирайте щенка слишком рано из семьи: после рождения прошедшие хотя бы два месяца помогут собаке освоить первоначальные навыки и усвоить поведенческий опыт от родителей и своих братьев и сестер.
  • Не используйте физическое наказание: люди, прибегающие к этому методу, обычно лишены умения объяснять и полностью лишены терпения и этических принципов. Физическое воздействие недопустимо.
  • Не провоцируйте: все оставленные на видном месте предметы типа кабелей и тапочек — это ваша ответственность. Вы знали, что принимаете в свой дом собаку, а не аквариумную рыбку?
  • Не наказывайте щенка за "происшествия" в доме: маленькие собаки еще не могут контролировать свое мочеиспускание, поэтому проще поддерживать чистоту дома, убирая ковры и внимательно следя за их нуждами.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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