Свил свое гнездо: не запрещайте коту спать в стопке вещей

Россиянам рассказали, почему кот спит в стопке вещей

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Поведение домашних животных часто вызывает удивление, особенно когда речь идет о кошках. Вы, вероятно, наблюдали, как ваш питомец предпочитает устроиться отдыхать не на мягкой постели или подушке, а на куче сложенных вещей, случайно оставленных на диване. Хотя кажется странным, что они выбирают нечто такое вместо удобного места, объяснение этому поведению может быть простым: кошки привлекают только что отутюженные, теплые вещи.

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Однако за этим выбором может стоять не только материальный комфорт. Некоторые кошки создают из таких кучек своеобразное гнездо, в котором им уютно устроиться. Подобно тому, как они чувствуют себя защищенными в картонных коробках, они могут находить утешение в таких местах.

Кроме того, это поведение может служить способом метить территорию. Животное просто оставляет свой запах на вещах, чтобы показать свое присутствие и отпугнуть конкурентов. Иногда это может выглядеть не так, как вы ожидаете, но для них это естественный способ обозначить свою территорию.