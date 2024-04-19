Кто популярнее в соцсетях: кошки или собаки — найден официальный ответ

Стало известно, кто популярнее в соцсетях: кошки или собаки

Эксперты провели исследование, стремясь выяснить, какие животные пользуются большей популярностью в интернете: кошки или собаки.

Фото: openverse.org by reader of the pack is licensed under CC BY-ND 2.0.

С 18 августа по 19 сентября 2020 года анализировался контент социальных сетей, включая мессенджеры, с учетом количества просмотров и уровня вовлеченности. Результаты исследования выглядят следующим образом.

Контент, связанный с кошками, появляется на 14% чаще, чем контент, связанный с собаками. Общее число упоминаний составило 840 220, причем 57% из них касались кошек, а 43% — собак, что подтверждает более высокую популярность котиков. То же самое можно сказать и о сообществах, посвященных этим животным: групп, связанных с кошками, оказалось 39 378, в то время как групп, связанных с собаками, — 28 838. Основная аудитория, интересующаяся как кошками, так и собаками, — пользователи в возрасте от 25 до 34 лет, причем 75% из них — женщины.

Самые популярные платформы для такого контента — Вконтакте. Женщины чаще публикуют фотографии с кошками, в то время как мужчины предпочитают собак.

Котят и щенков лайкают чаще, чем взрослых кошек и собак. Социальные сети чаще всего упоминают следующие породы: овчарка, хаски, шпиц (среди собак) и британская, мейн-кун, шотландская (среди кошек).