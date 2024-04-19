Что делать, если кошка ненавидит вашу вторую половинку: борьба насмерть

Эксперты рассказали, что делать, если кошка не любит вашего партнёра

4:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Когда наши кошки не слишком дружелюбны по отношению к новым людям, это может даже приятно удивить. Мы иногда предполагаем, что наш питомец ревнует нас или просто привязан к нам гораздо сильнее, и, в общем, так и должно быть.

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Было бы неприятно, если бы незнакомец мгновенно понравился вашему питомцу больше, чем вы! Однако со временем, несмотря на все старания, кошка может продолжать проявлять неприязнь к вашему партнёру просто из-за того, что он есть. Вы не знаете, что делать. Почему это происходит?

"Самая распространённая причина заключается в том, что ваш питомец плохо социализирован и испытывает страх перед незнакомцами", — объясняет специалист по поведению кошек Дженнифер Ван де Кифт. "Ваш партнёр может часто появляться в квартире или оставаться на ночь, но у кошки не было достаточно времени для адаптации".

Социализация проходит наиболее легко в первые несколько месяцев жизни животного. В это время всё ново, и животное ещё не успело научиться бояться людей и других вещей, таких как, например, пылесосы. Однако социализация — это непостоянное состояние, и кошка, которая была плохо социализирована в детстве, все еще способна измениться. Правда, некоторые кошки могут быть просто не очень общительными созданиями, и вам придется смириться с этим. Но в общем и целом, эти удивительные животные со временем хорошо приспосабливаются к окружающим.

Вы можете попытаться чаще приглашать в дом своих друзей или родственников. Даже если это не улучшит общую социализацию вашей кошки (хотя такое возможно), такой подход может снять некоторое давление с вашего партнёра, как будто бы он - единственный нарушитель покоя питомца.

Со временем ваш питомец начнёт рассматривать вас обоих как своих "доверенных лиц". Конечно, это не всегда работает, если ваш партнёр жесток к кошке — например, бьет её или отталкивает, когда вас нет рядом. В таком случае стоит поставить своего питомца на первое место и избавить как себя, так и его от такого человека.

Если же отношения с животным в порядке, возможно, ваш партнёр просто напоминает вашему пушистому другу кого-то, с кем у него был неприятный опыт в прошлом.

"Кошки, которые раньше жили на улице, могли встречать разных людей, и не все из них были доброжелательными", — говорит Ван де Кифт. "Например, кошка одного моего клиента была спасена из ужасной ситуации и боялась всех людей в чёрных худи, даже своего хозяина".

Чтобы разрешить проблемы такого рода, вам придётся провести небольшое расследование. Проанализируйте, что может вызывать у вашего питомца стресс. Может быть, ваш партнёр громкий? Многие кошки не любят резкие, громкие звуки. Не создает ли он беспорядок или как-то нарушает уклад жизни вашего четвероногого друга? Кроме того, некоторые животные имеют свои предпочтения по гендерной принадлежности. Попробуйте устранить раздражающий фактор из жизни вашей кошки хотя бы на некоторое время.

Пока вы разбираетесь с этим вопросом, есть и другие способы улучшить отношения с кошкой. Ваш партнёр может поиграть с питомцем или взять на себя заботу о нём — обычно кошки становятся ближе к тем, кто о них заботится. Можно попробовать привлечь внимание кошки игрушкой или подкупить её лакомствами. Но не будьте слишком навязчивы!

"Позвольте кошкам подходить к вам самим, это отличный способ дать им почувствовать себя хозяевами ситуации", — комментирует Ван де Кифт. "Когда кто-то слишком настойчиво пытается привлечь внимание кошки, это обычно вызывает обратную реакцию. Питомец не хочет иметь дело с таким человеком. У меня была другая клиентка, чей муж был настолько упорен в общении с кошками, что они от него пугались".

Если кошка испытывает страх перед вами, также обратите внимание на язык вашего тела. Подойдите сбоку, чтобы визуально уменьшить свои размеры, и избегайте прямого взгляда — животное может воспринять это как угрозу.

"В заключение, попробуйте приём медленного моргания", — советует специалист. "Медленное моргание — это способ кошки показать человеку, что она расслаблена и доверяет ему. Если ваш партнёр сможет передать этот сигнал вашей кошке на её языке, возможно, она ответит ему взаимностью".

Конечно, даже после всех этих действий ваш пушистый друг может не полюбить вашего партнёра так же сильно, как вас. Но будем честны, вряд ли вы будете против такого расклада!