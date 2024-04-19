Как вылечить тревожность у питомца с помощью покупки нового: говорят ученые

Кинологи рассказали, как избавить питомца от тревожности

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

В период пандемии не всем владельцам домашних питомцев удается работать из дома. Когда они выходят на работу в офис, многие беспокоятся о том, как их любимые собаки справляются с одиночеством дома весь день. Некоторые могут подумать о том, чтобы привести второго питомца для компании, однако недавнее исследование показывает, что это может причинить больше вреда, чем пользы.

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Ученые из Академии натуропатии животных в Швейцарии разместили камеры в домах 77 семей, чтобы изучить поведение животных в их отсутствие. В 32 семьях была одна собака, а в 45 — две или более. Исследование выявило значительные различия в поведении собак в зависимости от их социальной среды.

Лай, как показатель тревоги при разлуке, оказался более распространенным в семьях с несколькими собаками. Кроме того, собаки, оставленные одни дома, проявляли меньшую физическую активность, особенно в течение первого часа после ухода хозяина, что может свидетельствовать о более низком уровне стресса у них.

Однако ведущий автор исследования Геррит Стефан отмечает, что в некоторых случаях наличие других собак может помочь справиться с одиночеством. Однако исследование опровергает предположение о том, что наличие других собак в доме автоматически делает одиночество меньше проблемным для собаки. Это мнение, по словам Натали Уоран из Новой Зеландии, часто является неверным советом. Она добавляет, что это не решает основной проблемы с одиночеством и может вызвать стрессовое или возбужденное поведение у других собак. Чтобы эффективно справиться с проблемами поведения, важно понять их истинные причины.

Авторы исследования отмечают, что требуется дальнейшее изучение того, могут ли собаки одинаковых пород помочь друг другу справиться с одиночеством. Однако их данные на данный момент указывают на обратное.