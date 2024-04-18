Секреты кошачьего воспитания: как научить вашего кота ценить ваш сон

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Кот мешает спать: что делать?

3:32
Зоосфера » Собаки

Признайтесь, вероятно, когда вы приняли решение завести кота, вы не предвидели, что вас ожидают бессонные ночи. Ведь это похоже на то, как если бы у вас был постоянный младенец, который всегда остается малышом.

Кот мешает спать: что делать?
Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как и дети, некоторые кошки предпочитают быть активными в ночное время. Если звуки и постоянное движение в комнате, как только "город засыпает", начинают беспокоить вас, то, вероятно, пришло время предпринять некоторые меры. Какие? Давайте разберемся!

Прежде всего, давайте выясним, почему ваш кот шумит?

Вы когда-нибудь испытывали внезапный прилив мотивации поздно ночью? Обычно в это время принимаются решения о перемене жизни, начинаются занятия спортом и так далее. У кошек тоже бывают такие моменты, только они не ждут утра, чтобы действовать. Неизвестно, какие ночные обещания они делают себе, но им всегда нужно расходовать свою энергию.

Вашему пушистому другу может быть просто скучно — ведь вы спите, а он не получает вашего внимания. Некоторые кошки даже могут требовать его громким мяуканьем или царапанием — не самые приятные вещи для пробуждения посреди ночи.

Характер и поведение вашего кота уникальны. Индивидуальные биоритмы могут быть настроены так, что для вашего питомца комфортнее быть активным именно ночью.

Иногда коты могут мешать вам спать просто для того, чтобы вы были раздражены, или из-за обиды за несъеденный кусочек колбасы, который они украли со стола за ужином.

Кстати, если ваш кот голоден, он может начать быть беспокойным.

Бессонница у кошек может быть признаком их плохого самочувствия. Не злитесь на них за то, что они вас разбудили. Возможно, у них что-то болит, и им нужна помощь.

Что делать?

Теперь, когда мы разобрали возможные причины ночной активности вашего кота, первый шаг — понять, что именно беспокоит вашего кота.

Если дело в неожиданном приливе энергии (что стало обычным делом), попробуйте играть с котом больше и активнее, чтобы он успел расходовать свою энергию и устать.

Если причина в скуке и отсутствии внимания — вы знаете, что делать! Покажите вашему питомцу, как сильно вы его цените и любите!

Если вашему коту ночью хочется поесть, кормите его перед сном или оставьте небольшие порции еды в его миске на ночь. Но если даже после изысканного ужина котик продолжает просить что-нибудь вкусное, не поддавайтесь! В противном случае это укрепит плохую привычку, и о здоровом сне можно будет забыть.

Если кот чувствует себя плохо, обратитесь к ветеринару. Если же проблема в бессоннице, медикаментозная терапия и воспитательные методы могут помочь скорректировать поведение.

Несколько хитростей на закуску:

Создайте удобное место для отдыха вашего кота, чтобы ему не хотелось покидать его. Например, около окна. Подберите мягкую лежанку или подстилку, или даже повесьте гамак.

Не закрывайте кота в кухне или в ванной комнате. Он будет стараться выбраться и создаст еще больше шума. К тому же, кто бы хотел провести всю ночь взаперти?

Не начинайте день с кормления кота — иначе он будет будить вас, чтобы получить свой завтрак.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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