От физиологии до эмоций: 10 фактов об ушах вашей собаки, которые вас удивят

10 интересных фактов об ушах вашей собаки

2:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Уши наших домашних питомцев могут быть разнообразными: высокие, сложенные, маленькие, большие. И всем им требуется внимание и забота. Мы, вероятно, знаем, что слух у собак лучше, чем у нас, но насколько лучше? И знали ли вы, что они используют уши для выражения своих эмоций? Прочтите дальше, чтобы узнать ещё больше удивительных фактов об ушах вашего питомца.

Фото: Wikipedia by Jen Smith is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Много мышц

У собак есть не менее 18 мышц в ушах, которые помогают им наклонять, поднимать и поворачивать уши, чтобы лучше воспринимать звуки из разных направлений.

Длинный и узкий слуховой канал

В отличие от нас, у собак слуховой проход длинный и узкий. Он изогнут почти на 90 градусов по мере продвижения к глубине уха.

Проблемы с ушами у вислоухих пород

В отличие от кошек, у собак чаще возникают проблемы с ушами или ушными инфекциями, особенно у пород с висячими ушами, таких как бассет-хаунды, или у собак с обрезанными ушами.

Улучшенное слуховое восприятие

Собаки слышат почти вчетверо лучше, чем люди. Их способности зависят от породы и возраста, но обычно диапазон слуха составляет от 67 Гц до 45 000 Гц.

Более высокая частота слуха

Собаки могут слышать звуки с более высокой частотой, чем люди, хотя не так высоко, как кошки. Это влияет на их восприятие мира и может вызвать напряжение от звуков, которые нам кажутся громкими.

Эмоциональное выражение через уши

Уровень внимания и эмоциональное состояние собаки можно определить по положению и движениям её ушей.

Независимое движение ушей

Собаки могут двигать ушами независимо друг от друга, что помогает им лучше воспринимать звуки из разных направлений.

Форма ушного канала

Ушной канал собаки имеет форму буквы "L", и он изогнут к барабанной перепонке, что делает его осмотр и уход затруднительными.

Самые длинные уши у бладхаундов

Бладхаунд по имени Тиггер из Сент-Джозефа, Иллинойс, у которого правое и левое ухо имеют размеры 35 и 34 см соответственно, внесён в Книгу рекордов Гиннесса.

Слуховые аппараты для собак

Исследователь Пит Шайфеле разрабатывает слуховые аппараты для собак с потерей слуха.