Почему собака постоянно вас игнорирует: кинологи дали свой ответ

Кинологи рассказали, почему собака вас игнорирует

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если после приказа "Шарик, ко мне!" ваш пес не реагирует, это не обязательно означает, что он вас не слышит или слишком занят, чтобы прийти. Возможно, ваш питомец просто не желает выполнять вашу команду. Сегодня мы рассмотрим причины такого поведения и способы изменить ситуацию.

Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Существует множество причин. Прежде всего, обратите внимание на здоровье вашего питомца: возможно, он не может выполнить команду из-за физических проблем или травмы. В таком случае рекомендуется обратиться к ветеринару для точного диагноза и лечения. Внешние условия, такие как жара, холод, шум или суета, также могут сбивать вашего питомца с толку.

Другие причины могут включать:

Страх: собака может испугаться чего-то до того, как вы даже дали команду, или бояться самого вас.

Усталость.

Избалованность.

Инстинкт доминирования, особенно у некоторых пород, хотя их можно обучить.

Как установить связь с питомцем?

Поощряйте его отклик и заинтересованность.

Собаки отлично реагируют на систему поощрений, будь то маленькие лакомства или кусочки корма. Важно поощрять сразу с начала обучения за выполнение команды или за активное участие, чтобы ваш питомец понял ассоциацию "команда — выполнение — вознаграждение". Не рекомендуется давать лакомства в качестве утешения, когда что-то идет не так, так как это может подорвать мотивацию.

Занимайте собаку разнообразными заданиями и играми, как в школе или на уроках. Лакомства и различные упражнения помогут ему быть более заинтересованным. Важно также менять места для тренировок, чтобы собака не привыкла к одному месту.

Используйте правильную интонацию в общении с вашим питомцем. Собакам приятно слышать мягкий, дружелюбный голос без раздражения. Не используйте физическое наказание, так как это может нанести психологическую травму и ухудшить ситуацию.