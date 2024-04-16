Поцелуи и объятия: что категорически нельзя делать по отношению к кошкам

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8 вещей, которые мы зря совершаем по отношению к кошкам

1:10
Зоосфера » Кошки

Воспитывать кошку, безусловно, нужно, но кричать на нее, ругаться, показательно порицать и тем более распускать руки — нет.

8 вещей, которые мы зря совершаем по отношению к кошкам
Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

1. Не ругайте и не наказывайте свою кошку. Крики, удары газетой и шваброй вызывают страх и недовольство, но не учат животное.

2. Не запирайте кошку в комнате или туалете, это вызывает стресс и может привести к психическим проблемам у питомца.

3. Не целуйте и не обнимайте кошку насильно. У животных, как и у людей, есть границы личного пространства.

4. Не поднимайте кошку за шкирку, это болезненно и вызывает у питомца дискомфорт.

5. Не подкидывайте кошку в воздух, такое поведение стрессовое и опасно.

6. Не оставляйте кошку одну на долгие сроки, особенно без доступа к еде и воде.

7. Не дергайте за хвост кошки, это может привести к серьезным травмам.

8. Не играйте с кошкой слишком грубо, помните, что у нее чувствительное тело и хрупкие кости.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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