Поцелуи и объятия: что категорически нельзя делать по отношению к кошкам

Воспитывать кошку, безусловно, нужно, но кричать на нее, ругаться, показательно порицать и тем более распускать руки — нет.
1. Не ругайте и не наказывайте свою кошку. Крики, удары газетой и шваброй вызывают страх и недовольство, но не учат животное.
2. Не запирайте кошку в комнате или туалете, это вызывает стресс и может привести к психическим проблемам у питомца.
3. Не целуйте и не обнимайте кошку насильно. У животных, как и у людей, есть границы личного пространства.
4. Не поднимайте кошку за шкирку, это болезненно и вызывает у питомца дискомфорт.
5. Не подкидывайте кошку в воздух, такое поведение стрессовое и опасно.
6. Не оставляйте кошку одну на долгие сроки, особенно без доступа к еде и воде.
7. Не дергайте за хвост кошки, это может привести к серьезным травмам.
8. Не играйте с кошкой слишком грубо, помните, что у нее чувствительное тело и хрупкие кости.
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