Может не такая умная, как собака? Стало известно, почему кошка не откликается на своё имя

Почему кошка не откликается на своё имя?

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Постоянно зовете кошку по имени, а она никак не реагирует? Не спешите делать выводы о ее интеллекте или предпочтениях в отношениях с вами. Факт в том, что многие кошки иногда не отзываются на свое имя, и это может иметь свои причины. Вот пять возможных объяснений этого поведения.

Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

1. Сейчас не время. Возможно, в момент, когда вы зовете кошку, она занята своими делами или просто не в настроении общаться. Кошки, в отличие от собак, могут предпочитать уединение. Поэтому не стоит сразу делать выводы об их отношениях с вами.

2. "Ты просишь без уважения". Возможно, недавний конфликт с кошкой оставил в ее памяти неприятные ассоциации с вашим голосом. Дайте ей время успокоиться, прежде чем пытаться привлечь ее внимание.

3. Пока еще не запомнила. Чтобы кошка запомнила свое имя, нужно повторять его в приятных ситуациях и проявлять терпение. Будьте уверены, что она со временем освоит свое прозвище.

4. А точно ли слышит? Проверьте слух вашей кошки, особенно если она белого окраса, так как глухота у белых животных встречается чаще. Возможно, ваш питомец ориентируется на другие сигналы, а не на звук.

5. Неудачная кличка. Иногда выбор имени может оказаться неудачным, если оно слишком сложное или плохо отличается от других звуков, используемых в обиходе. Старайтесь выбирать короткие и четко звучащие имена.