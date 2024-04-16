Самые лучшие лайфхаки для тех, у кого в квартире живет кошка: делятся опытные кошатники

Опытные кошатники поделились лайфхаками

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Жизнь с домашним питомцем приносит не только радость, но и немало забот. Кошки особенно могут создавать некоторые неудобства своими привычками и поведением. Владельцы кошек придумали несколько хитростей, которые помогут облегчить жизнь и сохранить в целости имущество.

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Вычесывание кошки - это ежедневная необходимость, но шерсть всегда находится везде, так как линька бывает постоянной. Помимо регулярной чистки, общение с кошкой и лакомство в качестве поощрения могут помочь. Однако шерсть быстро распространяется по дому. С помощью обычной резиновой перчатки вы сможете собрать мелкие волоски, невидимые на мебели.

Отучить кошку от воровства еды — чтобы предотвратить кошка не таскала со стола еду, можно прикрепить двусторонний скотч по периметру стола. Они не любят липкие поверхности и неприятные звуки, поэтому, скорее всего, будут избегать липкости. Также можно использовать односторонний скотч с фольгой или целлофаном.

Борьба с точкой когтей — двусторонний скотч может помочь и в предотвращении кошачьих привычек точить когти о мебель. Прикрепите клейкую ленту к местам, где кошка точит когти. Однако важно предоставить альтернативу, такую как когтеточка.

Защита мебели от повреждений — для защиты мебели от кошачьих когтей хорошо подходит аэрозоль. Вы можете сделать его сами, смешав воду, мыло и эфирное масло цитрусовых в распылитель. Этот аромат будет отпугивать кошек.

Защита комнатных растений — чтобы защитить растения от кошачьего интереса, можно вставить зубочистки в горшки или положить шишки. Маленькие растения поместите во флорариум. Освободите место на подоконнике или положите подстилку. Не закрывайте занавески, чтобы не соблазнять кошку на игру с ними.