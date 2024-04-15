Список ленивых пород собак: собаки, которых не надо выгуливать

Породы собак, которые не любят гулять по улице

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Существует определенное количество пород собак, которые отдают предпочтение отдыху дома вместо активных прогулок на улице.

Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

1. Тибетский мастиф - крупный и упрямый пес, известный своей ленью. Эти собаки неохотно выходят на улицу, предпочитая избегать лишних усилий.

2. Бассет-Хаунд - неповоротливые и медлительные песики, которые не в восторге от выгула и часто стараются его избежать. Сложности возникают и в социализации с другими животными.

3. Неаполитанский мастиф - сильные и ленивые собаки, которые часто протестуют против прогулок, особенно в плохую погоду. Выгул с ними может быть настоящим испытанием.

4. Самоед - прекрасные псы, которые также склонны к лени. Их нежелание гулять приводит к необходимости постоянных уборок в доме.

5. Бульдоги - предпочитают спать большую часть времени и могут без проблем справить нужду прямо в доме, отказываясь выходить на улицу из-за лени.