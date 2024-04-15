Переживут и вас: какие породы кошек считаются долгожителями

Породы кошек, которые могут дожить до 25 лет

2:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Средняя продолжительность жизни кошки составляет около 15-17 лет, но некоторые породы могут радовать своих хозяев гораздо дольше. Познакомимся с несколькими породами кошек, способными стать настоящими долгожителями.

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Сибирская кошка — это порода, знакомая русским людям ещё с XVI века. Имеющая крупное телосложение, густую длинную шерсть и великолепный хвост, эта кошка обладает выносливостью и самостоятельностью. Способная некоторое время обходиться без помощи человека, сибирская кошка охотно гуляет и охотится. Некоторые особи данной породы доживают до 28 лет, радуя своих хозяев своей преданностью и здоровьем.

Американская короткошерстная кошка, аборигенная порода, также известна как отличный долгожитель. С весом от 4 до 8 кг, эта кошка активна, предпочитает ловить мышей и нуждается в постоянных прогулках. В домашних условиях американец способен прожить более 20 лет, благодаря своему здоровью и независимому характеру.

Бомбейская кошка, напоминающая маленькую пантеру с чёрной шерстью и медными глазами, является настоящим украшением дома. Любящая своего хозяина, эта порода обладает чувствительностью и нежностью. Благодаря заботе и вниманию, бомбей может прожить более 18 лет, радуя окружающих своим характером и внешностью.

Египетская мау, считающаяся прародительницей всех кошек, известна своим происхождением ещё с 4 века до нашей эры. Любящая воду и активная охотница, мау обладает прекрасным здоровьем. Средняя продолжительность жизни этой породы составляет 18-20 лет.

Сиамская кошка, узнаваемая по голубым глазам и окрасу колорпойнт, способна дожить до 22 лет. Шустрая, общительная и темпераментная, сиамская кошка нуждается во внимании и общении со своим хозяином.

Персидская кошка, известная своей роскошной шерстью и благородным происхождением, при должном уходе и качественном кормлении способна прожить 18-20 лет.

Домусы, или беспородные кошки, также отличаются долгим сроком жизни при условии хороших условий содержания.