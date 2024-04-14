Известная, но очень странная кошачья повадка: зачем кошки приносят добычу своим хозяевам

Почему и зачем кошки приносят добычу своим хозяевам?

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Почему кошки ловят мышей и птиц и приносят их домой своим хозяевам? Этот вопрос задают себе многие владельцы домашних питомцев.

Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Всё дело в том, что кошки — истинные охотники по природе. Стремясь утолить свои охотничьи инстинкты, они ловят добычу, демонстрируя свою мастерство"большим кошкам" — своим хозяевам.

Как правило, кошки принимают роль охотников в семье, охраняя дом от грызунов и других животных. Их охотничьи навыки проявляются в ловкости и скрытности, позволяя поймать добычу даже на ходу. Поэтому когда кошка приносит улов своему хозяину, это своего рода подарок и проявление заботы.

Если кошка оставляет перед вами добычу, это может быть не только жест охотничьего успеха, но и попытка научить вас охотиться. Ведь в мире кошек это типичное поведение для обучения котят охоте. Поэтому стоит воспринимать такие "подарки" как проявление заботы и доверия.

Если ваш пушистый друг приносит добычу и оставляет перед вами, не кричите на него и не отбирайте "подарок". Примите его, возможно, незаметно избавьтесь от него, пока кошка не видит, и поощрите питомца лакомством. Помните, что такие поступки являются способом выражения любви и заботы кошки к вам.