Это самые опасные продукты для кошек: ни в коем случае не давайте их своему питомцу

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Ветеринары назвали самые опасные продукты для кошек

1:27
Зоосфера » Кошки

Домашние питомцы принесли людям радость и умиротворение на протяжении многих лет. Податливые круглые глаза и мягкий мех создают неповторимую атмосферу, однако важно помнить, что они требуют заботы и внимания, так как это живые существа.

Ветеринары назвали самые опасные продукты для кошек
Фото: openverse.org by www.metaphoricalplatypus.com is licensed under CC BY 2.0.

Кошки, верные спутники человека на протяжении веков, стали незаменимыми друзьями и для детей, и для взрослых. Однако, вопрос питания играет решающую роль в их здоровье, и хозяевам необходимо обладать достаточными знаниями о том, что можно и что нельзя давать питомцам.

Существует множество продуктов, которые могут нанести вред здоровью кошки. Однако некоторые из них особенно опасны и могут привести к серьезным последствиям, включая летальный исход.

Изюм, хоть и богат витаминами и полезен для человека, может привести к резкой почечной недостаточности у кошек. Аналогично опасны виноград и некоторые другие фрукты из-за содержащихся в них веществ.

Лук и чеснок могут вызвать анемию даже при небольшом употреблении. Поэтому важно следить за тем, чтобы они не попадали в рацион питания кошки.

Шоколад содержит кофеин, который агрессивно действует на организм кошки и может привести к обезвоживанию. Алкоголь также является опасным для животных.

Сырые яйца могут содержать опасные бактерии, что может привести к серьезному отравлению. Поэтому рекомендуется термическая обработка перед кормлением.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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