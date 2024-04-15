Чем обусловлено пристрастие кота лежать на спине: ответили ученые

Ученые ответили, почему кот постоянно лежит на спине

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие, безусловно, наслаждаются множеством фотографий и видео с кошками, размещенными в интернете. Часто хозяева делают снимки своих питомцев в различных милых позах, например, когда они лежат на спине с забавно разведенными лапками. Однако, стоит ли задуматься, что может сообщать нам кошка таким образом и может ли она испытывать дискомфорт?

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На самом деле, когда кошка ложится на спину, это чаще всего выражает ее удовлетворение и чувство безопасности рядом с вами. Это способ, которым кошка показывает, что она чувствует себя спокойно и довольно в вашем присутствии.

Некоторые ученые считают, что такое поведение кошки может также означать ее подчинение хозяевам. Однако, чтобы точно понять, что чувствует ваш питомец, стоит обратить внимание на ее реакции более внимательно. Если кошке нравится спать на спине, это замечательно! Однако, если она просто лежит так, не спя, это может быть признаком чего-то другого. Может быть, она просит вас поиграть?

Именно так, кошка, лежа на спине, может призывать вас поиграть с ней. Многие кошки, показывая свои животики, могут хотеть внимания и игры.

Однако, не все ситуации столь безоблачны. Иногда кошка, лежа на спине, может выражать недовольство и даже быть готовой напасть. Помните, что кошка по природе своей хищник, и даже в такой позе она может быть агрессивной. Если у вас есть подозрения, лучше подойдите к ситуации осторожно.