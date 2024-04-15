Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп заявил, что уголовный процесс - атака Байдена на политического оппонента
Зоозащитник Корецких заявил об опасности самовыгула собак
За каким грибами можно сейчас отправляться в Башкирию
Косметолог предоставила рекомендации по частоте процедуры наращивания ресниц
Бровист Руда выделила основные недочеты при формировании бровей
Украинский IT-сектор переживает серьезный кризис
Расширение социальной защиты: самозанятые смогут получать больничные и декретные выплаты
Астролог Вильнер рекомендует цвета маникюра, чтобы привлечь удачу весной
CNN: Израиль перенёс планы по наземной операции в Рафахе из-за атаки, совершённой Ира
Чем обусловлено пристрастие кота лежать на спине: ответили ученые

Ученые ответили, почему кот постоянно лежит на спине

1:32
Зоосфера » Кошки

Многие, безусловно, наслаждаются множеством фотографий и видео с кошками, размещенными в интернете. Часто хозяева делают снимки своих питомцев в различных милых позах, например, когда они лежат на спине с забавно разведенными лапками. Однако, стоит ли задуматься, что может сообщать нам кошка таким образом и может ли она испытывать дискомфорт?

Ученые ответили, почему кот постоянно лежит на спине
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На самом деле, когда кошка ложится на спину, это чаще всего выражает ее удовлетворение и чувство безопасности рядом с вами. Это способ, которым кошка показывает, что она чувствует себя спокойно и довольно в вашем присутствии.

Некоторые ученые считают, что такое поведение кошки может также означать ее подчинение хозяевам. Однако, чтобы точно понять, что чувствует ваш питомец, стоит обратить внимание на ее реакции более внимательно. Если кошке нравится спать на спине, это замечательно! Однако, если она просто лежит так, не спя, это может быть признаком чего-то другого. Может быть, она просит вас поиграть?

Именно так, кошка, лежа на спине, может призывать вас поиграть с ней. Многие кошки, показывая свои животики, могут хотеть внимания и игры.

Однако, не все ситуации столь безоблачны. Иногда кошка, лежа на спине, может выражать недовольство и даже быть готовой напасть. Помните, что кошка по природе своей хищник, и даже в такой позе она может быть агрессивной. Если у вас есть подозрения, лучше подойдите к ситуации осторожно.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Историк моды Александр Васильев высказался о "немытой" Европе: ванны — привилегия аристократов

Бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, правда ли жители средневековой Европы отличались нечистоплотностью.

Историк моды Александр Васильев развеял миф о "немытой" Европе
Вдова Михаила Круга в три раза повысила гонорар за выступления
Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына
Лепс вышел из себя на концерте в Костроме
Двойная польза: посадите рядом с луком эту культуру — избавите овощ от вредителя
Зеленский поставил задачу Сырскому удержать Часов Яр любой ценой до саммита Дмитрий Плотников Когда живые поклоняются мёртвым: посмертное путешествие друга Екатерины II Сергей Лебедев России выгоден конфликт между Израилем и Ираном, но никак не война между ними Любовь Степушова
Цветут до поздней осени: эти очаровательные цветы завоевали сердца садоводов
Пора выкидывать и брать новую модель: эти породы собак вышли из моды и оказались на улице
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Последние материалы
Процедуры, которые нужно провести с домашними растениями в апреле
Автоэксперт Сажин: автомобиль нельзя покупать в темное время суток
Ученые ответили, почему кот постоянно лежит на спине
Нейрофизиолог из Великобритании выдвинул теорию о том, где у человека может находиться душа
Из-за атаки на Израиль авиакомпании столкнулись со сбоями в роботе
Иван Янковский и Милош Бикович могут удостоиться премии "Дай пять!", если их выберут юные зрители
Жительница Замостья об обстрелах: с марта-месяца здесь настоящий ад
Врач Велимедов: УЗИ почек необходимо при наличии болей в пояснице
Химик Дорохов: для подогрева пищи в микроволновке необходим пластик с маркировкой "5"
Тренер Тарасова не понимает, почему Макрон только сейчас сказал об олимпийском перемирии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников