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Как появились кошки на Руси: с незапамятных времен

Как кошки появились на Руси

2:31
Зоосфера » Собаки

Многих интересует момент, когда на Руси появилась одна из самых обычных зверушек — кошка. Даже в древних сказках они представлены в разных образах, что свидетельствует о давней их присутствии на наших землях. Но откуда они взялись? Считается, что первые представители кошачьих появились в Египте, а затем их распространение охватило территории Китая и Британии, а затем дошло и до Руси.

Как кошки появились на Руси
Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Название "кошка" происходит от латинского слова "каттус", что означает дикую кошку. До 16-го века на Руси принято было называть их "котка", что до сих пор используется в некоторых славянских языках и обозначает самку кота.

Некоторые источники утверждают, что первые кошки появились на Руси между II и V веками. Однако, в те времена они были крайне редкими и встречались практически нигде.

Доказательством того, что кошки обитали на территории Южной Украины в VII-VII веках, являются их останки, хотя количество их присутствия там неизвестно. В России кошки начали распространяться только в XI веке.

Предполагается, что кошек на Русь привезли мореплаватели. Они быстро завоевали популярность. В то время за кражу кошки предусматривался большой штраф, превышающий наказание за кражу коровы. А убийцам кошек, помимо штрафа, приходилось компенсировать потерпевшему другого кота.

Распространение кошек с юга Руси на север было медленным. В II-V веках некоторые поселения Одесской, Кировоградской и соседних областей имели по одной кошке. Затем они появились в Прибалтике, Ярославле и Пскове, а затем распространились по Среднему Поволжью и Старой Ладоге.

Популярность кошек началась еще до принятия христианства на Руси. Считалось, что кошка сопровождает бога Велеса, а также защищает дом и сопровождает души умерших. С появлением христианства ситуация изменилась — культ бога Велеса был запрещен.

Изначально кошки были доступны только богатым. В Москве времен патриархата кошка символизировала благополучие и достаток. В царских покоях их ценили за избавление от грызунов. В избах крестьян кошки появились к концу 18-го века. Католическая церковь не признавала кошек и считала их исчадием ада, в то время как православные священники ценили их за защиту от грызунов и даже допускали в храмы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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