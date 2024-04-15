Попробуйте их купить: самые дорогие домашние животные

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Составлен список самых дорогих домашних животных

3:35
Зоосфера

В погоне за идеальным питомцем для своего дома, люди иногда забираются настолько далеко, что вызывают удивление окружающих. Конечно, не все экзотические животные могут быть содержаны в частных домах в соответствии с законом. Но существуют и вполне законные варианты, доступные лишь избранным.

Составлен список самых дорогих домашних животных
Фото: openverse.org by motleypixel is licensed under CC BY 2.0.

Собаки

Вопрос цены на собак зависит в основном от их породы и родословной, однако стоимость может различаться в зависимости от страны. Например, французская порода, известная как ли-бишон (или львиная собака) является одной из самых дорогих, причем ее стандартная стрижка напоминает львиную гриву.

Стоимость этой породы составляет около 8 тысяч долларов. Немного дешевле стоит эскимосская лайка, оцененная примерно в 7 тысяч долларов. Эта порода является идеальным спутником в условиях Крайнего Севера благодаря своей выносливости и способности перевозить людей и грузы. Среди других пород, самоедская собака, известная также как саамская лайка, занимает подобное ценовое положение и прекрасно справляется с условиями северных регионов.

Когда-то популярная китайская хохлатая собачка имела стоимость около 4 тысяч долларов, но со временем ее цена снизилась. Тем не менее, содержание этой породы все еще требует значительных затрат. Но абсолютный рекорд по цене побил тибетский мастифф, за который его хозяин заплатил более полумиллиона долларов.

Змеи и рыбы

В качестве домашних питомцев многие предпочитают тигровых питонов, стоимость которых начинается от 20 тысяч долларов. Они отлично справляются с мышами и крысами, что делает их популярными выбором. Альбиносы, имеющие полностью белую окраску, обычно стоят примерно на 5 тысяч долларов дороже. Взрослые особи этой породы могут достигать более двух метров в длину, требуя особых условий содержания.

Арована белая или платиновая является редкой рыбой, требующей большого аквариума и регулярного кормления. Ее цена начинается от 5 тысяч долларов, но за редкие экземпляры могут просить до 400 тысяч долларов. Жемчужные скаты, стоимость которых начинается от 50 тысяч долларов, также являются излюбленным выбором коллекционеров, несмотря на их высокую цену.

Птицы

Некоторые виды птиц, такие как черный пальмовый какаду, требуют особых условий содержания и питания, что делает их довольно дорогими выбором. Стоимость черного пальмового какаду может достигать 16 тысяч долларов из-за его специфического рациона и требований по клетке. Гиацинтовый ара, крупная ярко-синяя птица, стоит несколько дешевле — примерно 12 тысяч долларов. Однако его габариты и продолжительность жизни делают его впечатляющим выбором для любителей экзотических птиц.

Животные

В качестве домашних питомцев часто выбирают белых львов и тигров. Цена на львенка составляет 138 тысяч долларов, а на бенгальского тигра-альбиноса — такую же сумму. Эти животные являются крайне редкими, и за необычный цвет приходится платить еще больше. Например, ген, отвечающий за остановку выработки меланина, делает их такими особенными. Шимпанзе относительно легки в уходе, но его цена достигает 65 тысяч долларов. Снежная японская макака, хоть и внесена в Красную книгу, доступна за более скромные 3500 долларов при наличии специального разрешения на ее содержание.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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