Какие качества дает окрас собаки: сборник всех примет

Как окрас собаки влияет на хозяина

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие поверья связаны с окрасом животного и его уникальными качествами. Даже если вы не верите в приметы, узнать что-то новое и необычное может быть интересно. Некоторые люди выбирают питомца в зависимости от того, какие черты характера или события в жизни они ассоциируют с определенным окрасом. Толкование примет, связанных с окрасом собак, разнообразно, так же как и в случае с кошками.

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Например, белый окрас у собак часто ассоциируется с радостью, успехом и благополучием. Считается, что встреча с тремя белыми собаками обещает долгое счастливое время. Рыжий окрас символизирует финансовое благополучие, а радостное поведение рыжей собаки при встрече с человеком предвещает хорошие новости.

Черные собаки часто ассоциируются с таинственностью и даже страхом. В разных культурах им приписывали различные свойства, от помощников нечистой силы до защитников от зла. Встреча с черной собакой на улице могла рассматриваться как предупреждение о скорой болезни или смерти.

Собаки с разноцветной шерстью также вызывают свои интерпретации. Например, в Индии пятнистая черно-белая собака на дороге ассоциируется с хорошими событиями, в то время как для некоторых это может быть знаком неудачи.