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Волосы встанут дыбом: самые непослушные породы собак названы учеными

Названы самые непослушные породы собак

2:57
Зоосфера » Собаки

Для оценки умственных способностей различных пород собак исследователи использовали специализированный IQ-тест, который оценивал способности животных к запоминанию и выполнению команд. Однако не всегда успешно удалось дрессировать каждую породу, и в этом виновато не обязательно отсутствие интеллекта, а скорее природное упрямство, присущее конкретной породе.

Названы самые непослушные породы собак
Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Именно это упрямство является основной причиной непослушания собак. Хотя считается, что существуют более умные и менее умные породы, есть такие, для которых наличие интеллекта нисколько не мешает быть абсолютно непослушными.

Афганская гончая появилась в 19-м веке в Афганистане, а затем распространилась в Англии. Эту породу получили путем скрещивания древней афганской гончей с салюки. Её популярность обусловлена не только великолепным внешним видом, включая роскошную шерсть, но и мгновенной реакцией на настроение своего хозяина, что создает ощущение душевной близости между человеком и собакой. Тем не менее, афганские гончие славятся своим непокорством.

Бассенджи выделяется среди всех пород собак тем, что не лает. Она издает определенные звуки, характерные именно для этой породы, но обычный лай ей не присущ. Эти собаки чистоплотны, ласковы и игривы, что делает их практически идеальными для содержания в домашних условиях. Они следят за своей внешностью, подобно кошкам, и любят наблюдать в окно. Однако их гордость и стремление к свободе могут препятствовать подчинению человеку.

Бульдоги изначально были выведены как бойцовая порода для травли быков, но впоследствии стали символом британского характера. Помимо множества положительных качеств, таких как смелость, энергичность и постоянство, у этих собак есть и недостатки, такие как упорство и неприятие других собак. Из-за этого в процессе дрессировки потребуется много терпения и умения находить компромиссы с питомцем.

Чау-чау были выведены в Китае в древние времена и, согласно преданию, использовались как мастифы у лам в тибетских монастырях. Эти собаки отличаются необычным темным языком, аналогичным языку медведей, а также отличными рабочими качествами, густой не линяющей шерстью, сильными челюстями и недоверием к незнакомым людям. В то время как чау-чау могут быть очень преданными компаньонами, их стремление быть в центре внимания может создавать трудности в управлении, так как они склонны к эгоизму, и тренировать их сложно.

Бладхаунды обладают отличными розыскными способностями и могут завоевать сердце будущего владельца сразу же. Однако для них хозяин — всего лишь человек, который им нравится и подходит. Воспитание такой собаки может быть нелегким заданием, и требуется начинать его с самого раннего возраста. Необходимо проявлять тактичность, чтобы не задеть чувствительного питомца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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