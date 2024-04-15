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Почему кошки любят смотреть телевизор: причина таится в инстинкте

Ученые рассказали, почему кошки любят смотреть телевизор

2:43
Зоосфера » Кошки

Какой владелец кота не замечал, что его любимец с интересом смотрит телевизор вместе с ним? Коты проявляют интерес к футболу, кино и даже к рекламе. Хотя они, конечно, не впитывают столько информации, сколько человек, но все же способны внимательно следить за происходящим на экране.

Ученые рассказали, почему кошки любят смотреть телевизор
Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Как коты видят мир?

Общепризнано, что кошачье зрение превосходит человеческое, особенно в темноте. Хотя есть различия между зрением котов и людей, у них также есть много общих черт. Кошки видят объемно, но благодаря особенной структуре зрачка видят лучше человека.

Они особенно четко воспринимают предметы на расстоянии 1-5 метров и лучше определяют расстояние до объектов. Ранее считалось, что кошки не различают цвета, однако выяснилось, что это не так, хотя их цветовой спектр немного отличается. Глаза кошек так устроены, что они могут разглядеть объект с расстояния до 20 метров, в то время как человек сможет это сделать только с 75 метров.

Почему кошки любят смотреть телевизор?

Мерцание экрана, невидимое для человеческого глаза, привлекает их внимание. Стандартный телевизор мерцает с частотой 50 Гц, на что реагируют кошки, но что не заметно для человеческого глаза. Это мерцание, в основном, и привлекает кошек к телевизору.

Они проявляют охотничий инстинкт, интересуясь всем, что движется на экране. Вначале они могут попытаться поймать объект на экране, но со временем понимают, что это бесполезно. Однако некоторые кошки могут быть настолько упорными, что продолжают пытаться поймать "добычу". Большинство же просто наслаждается наблюдением.

Что предпочитают смотреть кошки?

Коты, конечно, не разбираются в правилах футбола, но очень внимательно следят за действиями игроков. Исследования показали, что кошки любят смотреть разнообразные объекты на экране. Они могут отличать движущиеся и неподвижные предметы, понимают, когда на экране показывают животных или людей. Коты могут обрабатывать большие объемы информации быстрее, чем человек.

Они могут отличить мультяшных героев от реальных людей или животных. Тем не менее, телевизионная картинка в целом может быть сложной для восприятия кошками, и им может быть трудно понять передачу или фильм. Ученые даже полагают, что кошки могут думать, что все персонажи на экране на самом деле спрятаны внутри аппарата.

Российские телевизионщики даже пытались создать рекламу специально для кошачьей аудитории, но из-за того, что современные телевизоры не передают запахи, проект не был реализован. Для кошек обоняние играет важную роль наряду с зрением.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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