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Как вывести своего кота из депрессии: оперативно помогаем пушистому другу

Эксперты рассказали, как вывести кота из депрессии

2:20
Зоосфера » Собаки

Кошки, похоже, были "придуманы" природой, чтобы утешать людей в грустные моменты их жизни, поднимать настроение и радовать. Поэтому, когда сами коты попадают в печаль, это может сбивать с толку и вводить в ступор. Но откуда берется у кошек меланхолия и как им помочь преодолеть ее?

Эксперты рассказали, как вывести кота из депрессии
Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Как проявляется кошачья депрессия?

Хозяева кошек, время от времени, наверняка замечали, что если их питомец укрывается ото всех под диваном или в другом безопасном месте, то он что-то испытывает. Несмотря на то, что долгое время кошки рассматривались как сильные и независимые существа, им не чужда печаль и даже депрессия.

Поэтому важно обращать внимание на поведение питомца. Ведь кошка не может рассказать, что ее беспокоит, поэтому приходится догадываться, что вызвало такие негативные эмоции. Например, если ваш пушистый друг обычно радостно встречает вас у двери, но теперь не реагирует на ваше появление, это может быть признаком депрессивного настроения. В состоянии грусти животное может портить предметы в доме — царапать мебель, разрывать обои и так далее.

Как поднять настроение коту?

Хозяин, знающий своего кота, сможет найти подход, чтобы помочь ему преодолеть депрессию. Можно попробовать играть с ним в его любимую игру или приобрести новую игрушку. Часто помогает отвлечь питомца от грусти его любимыми лакомствами или новыми развлечениями.

Некоторое время нужно уделять кошке особенное внимание и стараться угодить ей во всем. Часто питомцы грустят из-за недостатка внимания, который можно легко исправить. Но даже после того, как кот вернется к нормальному состоянию, важно продолжать проявлять ему внимание, чтобы депрессия не вернулась.

Не имея возможности выразить свои чувства словами, животное показывает их своим поведением. Когда кот находится в стрессе, он может перевернуть мусорное ведро или пометить ковер.

Это может быть признаком проблем, которые мешают ему чувствовать себя комфортно. Такие действия могут указывать на сильный стресс, с которым коту тяжело справиться самостоятельно. Обычно грустные коты становятся менее активными, избегают контакта с владельцем, выглядят подавленными и практически не реагируют на окружающее. А если и реагируют, то делают это медленно и неохотно.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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