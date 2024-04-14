Эта кошка приносит удачу каждому владельцу: если увидите, то хватайте и бегите

Стала известна вся правда о трехцветной кошке

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Существует множество разногласий относительно кошек трехцветного окраса, особенно в части их правильного названия. Эти пушистые красавицы с шубкой из трех цветов могут быть названы разнообразными терминами: калико, черепашка, ситцевая кошка, лоскутный или тигровый окрас, испанская кошка. На разных языках название трехцветной кошки может звучать по-разному: от японского "тоби ми-ке" (что переводится как "тройной мех") до голландского "лапшескат" ("кошачьи заплатки") и английского "калико" (от названия хлопчатобумажной ткани). Однако важно отметить, что трехцветный окрас не является породой — калико кошки могут рождаться в различных породах кошек.

Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Классический трехцветный вариант, известный как "калико", давно ассоциируется с привлечением счастья. Поверье утверждает, что этот окрас редок, подобно четырехлистному клеверу. Интересно, что этот окрас характерен исключительно для кошечек — трехцветные коты встречаются крайне редко из-за генетических особенностей, приводящих к бесплодию и проблемам со здоровьем из-за наличия XXY-хромосом. Тем не менее, при правильном уходе и питании кот может жить долго и счастливо. Многие считают трехцветных котят чудом природы, обладающим мистической силой.

Кстати, появление трехцветных кошек не привязано к конкретной породе — они могут рождаться у представителей различных пород.

Считается, что калико приносит удачу. Из-за их редкости, особенно у самцов, их часто рассматривают как талисманы удачи в разных культурах. Например, японский кот Манэки Нэко был создан по образу и подобию трехцветной кошки и часто используется для привлечения удачи и богатства. В прошлом ситцевые кошки считались неотъемлемым атрибутом японских рыбаков, защищающим от опасностей как материального мира, так и потусторонних угроз.

В разных культурах существуют приметы о трехцветных кошках. В русских поверьях появление трехцветной кошки в доме сулит хорошие новости, а вылизывание шерсти против роста может предвещать неприятности. Голубые глаза у трехцветной кошки считаются признаком ее защитной силы и охраны дома от различных бед и недоброжелателей.