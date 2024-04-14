Как долго кошка может прожить без воды: факты и рекомендации

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Сколько кот может прожить без воды

1:51
Зоосфера » Кошки

Одной из ключевых потребностей как людей, так и животных являются вода и пища. Без питьевой воды невозможно поддерживать здоровье, так как организм теряет жидкость через пот и мочу. Хотя кошки происходят из сухих климатов пустынь и могут выдерживать некоторое время без воды.

Сколько кот может прожить без воды
Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Домашние кошки не могут выживать без воды и пищи так долго, как их дикие родственники, поэтому владельцам необходимо регулярно контролировать их питание. Например, при поносе или рвоте кошка быстро теряет жидкость, поэтому важно обеспечить ей достаточное количество воды.

Считается, что здоровая кошка может прожить без воды от 2 до 4 дней, но при болезни этот период сокращается до 12-48 часов.

Вода играет ключевую роль в организме кошки, поддерживая работу клеток, мозга, выводя токсины и улучшая пищеварение и кровообращение. Для контроля за потреблением жидкости можно добавить ее к еде или применить влажную диету. Необходимое количество воды поддерживает работу почек, а ее недостаток может привести к проблемам с почками.

Многие владельцы кошек замечают, что их питомцы предпочитают пить из крана, вероятно, потому что проточная вода кажется им свежей и безопасной, в отличие от воды в миске, которая может загрязняться. Поэтому фонтаны для питья часто привлекают внимание кошек больше, чем обычные миски с водой. Кроме того, место размещения миски также имеет значение: она должна быть достаточно далеко от миски с едой, чтобы кошка не ассоциировала ее с потенциальной гнилью.

Что касается питания, кошки могут не есть от 1 до 2 недель, в зависимости от условий и доступности воды. Однако это зависит от многих факторов, включая возраст, состояние здоровья и окружение животного.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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