Что говорит о кошке ее привычка спать в ногах человека: ответ удивит любого кошатника

Ветеринары дали ответ, почему кошка любит спать в ногах

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Поведение домашних питомцев иногда остается загадкой даже для их собственных хозяев. Например, почему кошки, имея свои мягкие подстилки, лежанки и даже кресла, предпочитают спать у хозяина у ног. Однако есть несколько причин, объясняющих это странное предпочтение.

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Потребность в тепле является одной из главных для кошек. Эти животные любят тепло и стремятся к нему, будь то лежание на солнце или на радиаторах отопления. Человеческое тело вырабатывает тепло, которое для кошек непревзойденно в сравнении с самыми мягкими подстилками. Кроме того, спать у ног хозяина предпочтительно, так как это место обычно остается свободным от других, и кошка может комфортно устроиться между ногами, получая тепло с двух сторон.

Кошки также могут выбирать спать рядом с хозяином из эгоистических соображений или с целью облегчить боль хозяина. Их считают энергетически отрицательными животными, и они могут искать места, где организм выделяет отрицательную энергию, чтобы пополнить свои запасы. Поэтому ноги хозяина, считающиеся местом скопления отрицательной энергии, могут быть привлекательным спальным местом для кошек.

Наконец, укладываясь у ног хозяина, кошка может демонстрировать свою привязанность к нему и показывать свою принадлежность. Это может быть способом компенсации отсутствия хозяина днем и выражением желания быть ближе к нему.

В конечном итоге, природа кошек такова, что они будут спать там, где им нравится, и если это место находится у ног хозяина, то это не вызывает удивления.