Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посадите каменную розу
Инстасамка с мокрыми подмышками нарвалась на критику в Сети
Тренер Бахтурина перечислила упражнения, которые помогут добиться плоского живота к лету
Ида Галич не отказывает в фотографиях воспитанным и вежливым поклонникам
Автомеханик назвал автомобили, ремонт которых может длиться полгода
Виток эскалации на Ближнем Востоке заканчивается
Ставшая в четвертый раз мамой Анастасия Костенко заявила о желании похудеть
"Росэлектроника": мы ведем работу над созданием защиты аппаратуры техники от ЭМИ
Центробанк КНР распорядился оптимизировать платежные сервисы для иностранцев
Загрызут вас из-за любви: эти породы собак названы самыми ревнивыми

Кинологи назвали самые ревнивые породы собак

1:29
Зоосфера » Собаки

Собаки, несмотря на свой статус друзей человека, могут проявлять различные чувства, включая ревность, характерную для людей. Однако, в отличие от людей, они не умеют скрывать свои эмоции, выражая их непосредственно.

Кинологи назвали самые ревнивые породы собак
Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Многое зависит от индивидуального характера животного: некоторые собаки менее эмоциональны, в то время как другие имеют бурный темперамент. Это отражается и на проявлении привязанности и любви к своему хозяину, а также на реакции на ситуации, когда им кажется, что внимание хозяина уходит к кому-то еще.

Различные породы проявляют ревность по-разному. Например, игривые и ласковые чихуахуа могут бороться за внимание хозяина, проявляя агрессию к другим питомцам. Такса также может проявлять ревность и подозрительность к посторонним. Мопсы кажутся милыми, но могут проявить агрессию, особенно если появляется повод для ревности.

Колли предпочитают избегать конфликтов, но могут переживать внутренне из-за ревности. Лабрадоры, если хорошо воспитаны, могут скрывать свою ревность, выполняя приказы хозяина.

В целом, собаки любой породы могут проявлять ревность внезапно, поэтому владельцам следует быть готовыми к этому. Признаки ревности у собак могут включать непослушание, потерю аппетита, лай, вой, а также разрушение мебели или обуви.

Важно оказывать особое внимание питомцу в такие моменты и, при необходимости, обратиться за помощью к тренеру или ветеринару.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Как и на что живет Соседов с мамой в одной квартире после увольнения с НТВ

Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.

Сергей Соседов после увольнения с НТВ: "Я не голодаю"
Певица Наталья Подольская показала солнечных рыжеволосых сыновей
Певица Наталья Подольская показала очаровательных сыновей от Владимира Преснякова
Жену Евгения Петросяна уличили в прогулках в день, когда её дочь Матильда появилась на свет
Король Чарльз и Принц Гарри снова вместе: семейные тайны и оливковая ветвь
Атака Ирана на Израиль пока ожидаемо закончилась "ничем" Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы
Постаревшая Анна Семенович удивила своей внешностью
Кошки-гении: Пятерка пород, которые поразят ваш разум своим умом
Кошки-гении: Пятерка пород, которые поразят ваш разум своим умом
Последние материалы
Ида Галич не отказывает в фотографиях воспитанным и вежливым поклонникам
Автомеханик назвал автомобили, ремонт которых может длиться полгода
Виток эскалации на Ближнем Востоке заканчивается
Ставшая в четвертый раз мамой Анастасия Костенко заявила о желании похудеть
"Росэлектроника": мы ведем работу над созданием защиты аппаратуры техники от ЭМИ
Центробанк КНР распорядился оптимизировать платежные сервисы для иностранцев
Певица Таисия Повалий вынуждена экономить из-за ипотеки
Самая дешевая квартира на Патриарших прудах стоит 26 млн рублей
Эксперты выделили самых спокойных кошек
Комик Игорь Джабраилов рассказал о нападении бандита в центре Москвы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников