Это самые спокойные кошки: никаких забот и хлопот

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Эксперты выделили самых спокойных кошек

2:43
Зоосфера » Кошки

Владельцы некоторых кошек постоянно поражаются энергии своих питомцев: они разбрасывают вещи, прыгают по ночам, словно орловские рысаки, и даже исполняют "арии", не обращая внимание на время года.

Эксперты выделили самых спокойных кошек
Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Некоторым это поведение полосатых не нравится, но не все кошки ведут себя так. Существуют породы, которые изумляют своим спокойствием, не принося хозяевам беспокойства своей бурной активностью, они спокойны и достойны, хотя и любят общаться с хозяином.

Персы — одна из самых популярных пород, которая всегда лидирует в рейтинге спокойных кошек. Кошка достаточно компактна, с массивным телосложением, круглой головой, небольшими ушами и знаменитым плоским мордашкой. В молодом возрасте персидские кошки, как и все дети, могут быть игривыми, но по мере взросления становятся тихими и уравновешенными. Уход за персидской шерстью требует регулярного и бережного внимания хозяина: их длинная и густая шерсть обязательно требует ежедневного расчесывания. Однако их здоровье не всегда крепко из-за продолжительной селекции.

Гималайцы — это по сути персы с сиамским окрасом. Они не отличаются от персидских кошек по телосложению, "лицу" и пышной шерсти. Особенностью гималайцев являются их огромные сапфировые глаза, а также спокойствие и уравновешенность.

Шотландцы, с их милыми ушками, прижатыми к голове, могут показаться необычными из-за формы своей головы, напоминающей сову. Однако их приятное выражение мордочки и густая шерсть смягчают это впечатление. Шотландцы не впадают в назойливость: они могут быть прекрасно сами, но если хозяин дома, они обязательно захотят быть рядом. Эта порода делится на "вислоухих" и "прямоухих", и для сохранения здоровья потомства необходимо скрещивать их: потомство двух "вислоухих" кошек может иметь проблемы. Когда один из родителей имеет "прямые" уши, котята будут здоровыми.

Шартрезы — мощные и крупные кошки полностью серого или голубого окраса с трапециевидной головой, небольшими ушами и огромными глазами. Их полные щеки добавляют доброжелательности. Шерсть плотная и короткая, цвет однородный. Шартрезы очень наблюдательны, умны и добродушны, они не будут беспокоить хозяина лишним общением. Их ярко окрашенные глаза делают их особенно стильными. Эта порода давно признана во Франции национальной, хотя для её селекции использовались даже беспородные кошки, найденные на улице. Их предки пришли из горных местностей Ирана и Турции благодаря средневековым купцам и крестоносцам.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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