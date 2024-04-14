Этот пес способен в одиночку съесть медведя: невероятно сильная порода собак

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Кинологи назвали очень сильную породу собак

1:19
Зоосфера » Кошки

Гуль-Донг — породистая собака, происходит из Пакистана и обладает внушительными боевыми качествами. Она является результатом скрещивания Булли-Кутты и Гуль-терьера, что придало ей мощь, ловкость и стремительность. Эта порода не рекомендуется для неопытных владельцев или жителей городов, учитывая ее серьезность.

Кинологи назвали очень сильную породу собак
Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Гуль-Донг широко использовалась в боях против медведей и выделялась своей агрессивностью и силой. Хотя собачьи бои официально запрещены во многих странах, включая Пакистан, они все же проводятся, включая чемпионаты.

Помимо своей скорости и силы, Гуль-Донг проявляет неимоверную агрессию, что делает ее опасной для детей и других животных. Обучение этой породы сложно из-за ее характера и габаритов, что может привести к проблемам в поведении. Однако семьи, где проживает Гуль-Донг, могут рассчитывать на ее преданность и защиту. Но важно помнить, что она может воспринимать детей как угрозу.

Гуль-Донг требует тщательной дрессировки и социализации с самого раннего возраста для того, чтобы контролировать ее агрессию и защитить посторонних от возможных нападений. Выгуливать ее необходимо на поводке, придерживаясь правил иерархии, чтобы поддерживать лидерство хозяина и предотвращать непредсказуемое поведение.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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